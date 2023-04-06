У госпитализированного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони диагностирована лейкемия.

Об этом пишет Corriere della Sera.

Причиной его госпитализации стали осложнения заболевания - пневмония и боли.

Ранее сообщалось, что он госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле. Причина госпитализации - сердечно-сосудистое заболевание.

Напомним, в начале войны многолетний друг Владимира Путина Берлускони осудил президента РФ за войну в Украине. Итальянское издание Ansa сообщало, что его шокировали кадры из Бучи. Он сказал, что "глубоко разочарован и опечален поведением" Путина и добавил, что Москва "должна в своих интересах установить и предать суду виновных".

Берлускони и Путин много лет дружили, и еще осенью 2021 года экс-премьер Италии называл президента РФ "единственным выдающимся лидером в мире".

В июне 2022 года Берлускони заявлял о невозможности немедленно прекратить войну в Украине.

В этом году итальянское издание Libero Quotidiano сообщало о том, что Берлускони и его молодая супруга Марта Фашина опасаются ядерной войны и ищут себе дом с бомбоубежищем.