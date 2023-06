Американский военный аналитик Даниэль Эллсберг, передавший прессе "документы Пентагона", содержавшие секретные данные о войне во Вьетнаме, скончался от рака в возрасте 92 лет.

Об этом сообщают мировые издания.

Эллсберг умер 16 июня в Кенсингтоне (Калифорния).

В феврале Эллсберг признался, что у него диагностировали неоперабельный рак поджелудочной железы в последней стадии.

Будучи военным аналитиком, Эллсберг скопировал и передал журналистам 47 томов (7000 страниц) секретных документов, в которых подробно описывались решения и стратегии американского командования во время войны во Вьетнаме.

Он выступал против многолетней войны во Вьетнаме и заявлений властей США о том, что в этой битве можно победить и что победа северных вьетнамцев над поддерживаемым Вашингтоном Югом приведет к распространению коммунизма во всем регионе.

"Целое поколение инсайдеров вьетнамской эпохи так же, как и я, разочаровалось в войне, которую они считали безнадежной и бесконечной", — написал он в своих мемуарах 2002 года "Секреты: мемуары о Вьетнаме и документы Пентагона".

Документы Пентагона были впервые опубликованы в The New York Times в июне 1971 года, а затем перепечатаны в The Washington Post, Associated Press и более десятка других медиа. Они свидетельствовали о том, что США нарушили соглашение 1954 года, запрещающее иностранное военное присутствие во Вьетнаме.

Администрация президента Ричарда Никсона запустила кампанию по поиску компрометирующих Эллсберга данных. Ему были предъявлены обвинения в краже, заговоре и нарушении закона о шпионаже.

Однако дело было закрыто, когда выяснились неправомерные действия при сборе данных, дискредитирующих Эллсберга.

