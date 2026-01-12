Конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области выиграла компания друга президента США Дональда Трампа Рональда Лаудера.

Об этом официально объявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

На прошлой неделе эту информацию опубликовала американская газета The New York Times, которая сообщила, что тендер выиграл консорциум, среди инвесторов которого миллиардер Рональд Лаудер – наследник косметической империи, знакомый с Трампом еще со студенческих лет.

По словам Свириденко, победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются компании Techmet (это компания Лаудера) и The Rock Holdings.

"Официально итоги конкурса были подведены только сегодня, но, как видим, они были предопределены заранее, если американские СМИ узнали победителя ещё на прошлой неделе", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее западная пресса писала, что до победы на выборах Трампа убеждали продолжать военную поддержку Киева в обмен на украинские природные ресурсы.

Напомним, что по соглашению о полезных ископаемых США имеют приоритетный доступ к участию в новых украинских проектах.