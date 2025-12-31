Президента США Дональда Трампа хотели убедить продолжить поддержку Киева в обмен на минеральные ресурсы Украины ещё до его победы на выборах.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Издание пишет, что во время президентской гонки в США сенатор-республиканец Линдси Грэм, вернувшись из Киева, показал Трампу карту с минеральными богатствами Украины.

"Хочу половину", – заявил Трамп Грэму, посмотрев документ.

После вступления в лидера республиканцев в должность президента США Вашингтон подписал сырьевую сделку с Киевом, наиболее важные части которой (приложений к официальному соглашению) до сих пор не обнародованы ни Банковой, ни Белым домом.

Напомним, Трамп лично возглавил фонд для ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном.

Также мы писали, что недавно сенатор Линдси Грэм призвал Трампа захватывать суда, перевозящие российскую нефть.

