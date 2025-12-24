Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии Reliance Industries возобновила закупки нефти у РФ.

Об этом сообщило американское н овостное агентство Bloomberg.

Способы оплаты и доставки российских углеводородов не уточняются.

Ранее в Reuters появилась информация, что Индия возобновила закупки нефти у России, игнорируя давление США.

Напомним, Нью-Дели сделал мультик о дружбе Путина и Моди, которые катаются на мотоцикле и сдёргивают кепку с Трампа, работающего на бензоколонке.

Война в Украине продолжается 1400-й день. Мы следим за последними новостями среды, 24 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области около деревни Юнаковки. Российские военные паблики сообщали, что причиной продвижений РФ под Сумами стала переброска украинских резервов на другие участки фронта. Также накануне украинский Генштаб заявил, что ВСУ отступили из Северска Донецкой области.

