В Индии продемонстрировали мультфильм с рисованными президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, а также премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Мультик-минутку показал телеканал India Today.

По сюжету Путин и Моди мчатся на мотоцикле мимо нефтяных вышек, исполняя известную в Индии песню о дружбе. Оба в самом прекрасном расположении духа, причем глава Кремля сидит в коляске мотоцикла в расслабленной вальяжной позе, закинув руки за голову. Мотоцикл едет мимо зенитно-ракетных комплексов С-400, которые РФ поставляет Нью-Дели.

В конце герои подъезжают к заправочным колонкам, на которых написано "Россия" и "США". У американской колонки стоит Трамп в голубой кепке с заправочным пистолетом в руке. Однако российский и индийский лидеры заправляются у второй колонки. Напоследок, уезжая, Моди срывает с головы Трампа кепку, из-за чего тот приходит в ярость.

Путин прилетел в Индию вчера с двухдневным визитом. В интервью местным СМИ он заявил, что Москва не ставит целью восстановление Советского Союза. Сегодня должны состояться его переговоры с Моди сначала в узком, затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов.

Напомним, США давят на Индию, чтобы она перестала закупать нефть у России.