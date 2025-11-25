Индийские банки могут начать обслуживать операции по закупке российской нефти, если она будет поступать от поставщиков, не внесенных в санкционные списки, а сделки будут соответствовать законодательству об антироссийских ограничениях.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Несколько недель кредиторы опасались проводить платежи за любые российские грузы из-за санкций США, вступивших в силу в минувшую пятницу. Однако банки разработали механизм, как нефтеперерабатывающим заводам финансировать закупку нефти у продавцов, не включенных в черный список. Транзакции могут обрабатываться в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов и китайских юанях.

Более строгие проверки происхождения нефти и судов, используемых для транзита, могут задержать бронирование поставок, но сохранить часть российских потоков.

Индийские НПЗ по-прежнему опасаются, что любые поставки, связанные с подсанкционными компаниями, могут привести к заморозке платежей и подвергнуть их дорогостоящим арбитражным разбирательствам или вторичным санкциям.

Напомним, в конце октября Министерство финансов США объявило блокирующие санкции против "Роснефти" и "Лукойла" с внесением компаний и "дочек" в стоп-лист. Ограничения вступили в силу 21 ноября.

На этом фоне стоимость российской нефти марки Urals упала до самого низкого уровня за последние два с половиной года.