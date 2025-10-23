Министерство финансов США объявило "блокирующие" санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - с внесением компаний и ряда дочек в стоп-лист и запретом на любые операции для лиц США.

В релизе Минфин прямо увязал меры с призывом к Москве "немедленно согласиться на прекращение огня". Президент Дональд Трамп поддержал шаг и назвал его "огромными санкциями", добавив, что рассчитывает на скорое урегулирование, чтобы санкции "не продержались долго".

Он опубликовал документ в социальной сети TruthSocial.

Президент США сообщил, что отменил планировавшуюся встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, так как ему "это не казалось правильным" при отсутствии прогресса по прекращению огня. По словам Трампа, контакты по войне "идут", и "в будущем" он намерен все же встретиться с российским лидером.

Белый дом параллельно продвигает идею зафиксировать линию фронта и объявить немедленное прекращение огня. Эту идею публично поддержали ряд европейских партнеров Украины, тогда как Москва от идеи немедленного режима прекращения огня отступила.

Отдельно Трамп прокомментировал запрос Киева на крылатые ракеты Tomahawk. Он заявил, что их освоение "заняло бы как минимум шесть месяцев" и дал понять, что быстрое применение потребовало бы участия самих США, чего Вашингтон делать не намерен. Ранее он допускал возможность передачи Tomahawk в случае затягивания войны, но в последние дни неоднократно подчеркивал нежелание расходовать американские запасы.

В оценке намерений Кремля Трамп сохраняет оптимизм: по его словам, Путин "готов к переговорному процессу" и "готов заключить сделку", тогда как цель санкций - подтолкнуть Москву к согласию на прекращение огня по текущей линии соприкосновения. Сам факт прямых санкций против двух крупнейших нефтяных компаний РФ рынок трактует как жесткую эскалацию экономического давления на главный источник доходов России.

Под блокировку подпадают активы и имущественные права "Роснефти" и "Лукойла" в юрисдикции США, лицам США запрещены любые сделки с ними и их контролируемыми структурами. OFAC выпустил набор общих лицензий для "аккуратного сворачивания".