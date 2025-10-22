Новые меры Вашингтона в отношении Москвы будут представлять собой прямые санкции, а не вторичные пошлины.

Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессант, передаёт американское информационное агентство Bloomberg.

США решили перейти к санкциям, так как считают, что Кремль "недостаточно честно" подходит к переговорам о достижении мира в Украине, добавил министр.

Отметим, что санкции – это меры непосредственно против РФ. А вторичные пошлины – это тарифы против стран, которые покупают российские энергоносители. Именно пошлины считаются наиболее опасными для экономики России. Но, как видим, Вашингтон пока не намерен их вводить.

США объявят усиление санкций против России во второй половине дня в среду по местному времени или в четверг утром, заявил президент Дональд Трамп.

Напомним, сегодня послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России.

Пакет включает в себя запрет на импорт российского сжиженного газа с 2027 года, нацелен на российские банки, кредиторов в Центральной Азии, криптовалютные биржи, два китайских нефтеперерабатывающих предприятия и торговую компанию.

Ранее в Bloomberg писали, что Страны G7 готовят масштабное ужесточение санкций против РФ.