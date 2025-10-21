Россия изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные.

Об этом сообщили два американских чиновника агентству Reuters.

По словам одного из них, в документе, известном как "non-paper" (неофициальный дипломатический меморандум), Москва повторила своё требование: установить контроль над всем Донбассом.

Напомним, ранее газета The Washington Post написала, что президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским, обсуждая вопросы урегулирования войны, заявил, что "Россия хочет только Донбасс, и это хорошее соглашение, и Путин хочет закончить войну, и это можно сделать быстро".

В свою очередь Трамп опровергал, что требует от Зеленского уступить часть Донецкой области для завершения войны.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Украина и Европа работают над планом из 12 пунктов о прекращении войны по линии фронта. В частности, по словам источников агентства, Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими.