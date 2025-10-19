Президент Украины Владимир Зеленский фактически ответил отказом на требование Владимира Путина вывести войска из Донецкой области.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По словам главы государства, российская агрессия "является долговременной угрозой".

"Мы ничего России дарить не будем. Ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта агрессия является долговременной угрозой", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что сегодня ему делали доклады военные. Обсуждались "определенные шаги" на фронте, а также увеличения числа дальнобойных ударов по РФ.

Напомним, СМИ писали, что вывести войска из Донецкой области на встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленского призывал его спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Также западные СМИ писали, что после встречи с Зеленским у Трампа сложилось впечатление, что в Украине не хотят мира и стремятся к эскалации.

