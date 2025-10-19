Зеленский ответил отказом на требование Путина вывести войска из Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский фактически ответил отказом на требование Владимира Путина вывести войска из Донецкой области.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
По словам главы государства, российская агрессия "является долговременной угрозой".
"Мы ничего России дарить не будем. Ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта агрессия является долговременной угрозой", - заявил Зеленский.
Также он отметил, что сегодня ему делали доклады военные. Обсуждались "определенные шаги" на фронте, а также увеличения числа дальнобойных ударов по РФ.
Напомним, СМИ писали, что вывести войска из Донецкой области на встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленского призывал его спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Также западные СМИ писали, что после встречи с Зеленским у Трампа сложилось впечатление, что в Украине не хотят мира и стремятся к эскалации.
