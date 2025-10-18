Зеленский заявил, что Трамп не дал однозначного ответа о передаче Украине ракет "Томагавк"
Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о возможной передаче Киеву ракет "Томагавк".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи Meet The Press американского канала NBC.
"Трамп не сказал "нет", но он и не сказал "да", – сообщил украинский президент.
"Я думаю, что Путин боится, что Соединённые Штаты передадут нам "Томагавки". И я думаю, он действительно боится, что мы их используем", – добавил Зеленский.
Напомним, портал Axios писал, что Трамп вполне однозначно отказал Украине в "Томагавках".
Также мы подробно рассказывали об итогах встречи Трампа и Зеленского в США.
