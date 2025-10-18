Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о возможной передаче Киеву ракет "Томагавк".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи Meet The Press американского канала NBC.

"Трамп не сказал "нет", но он и не сказал "да", – сообщил украинский президент.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединённые Штаты передадут нам "Томагавки". И я думаю, он действительно боится, что мы их используем", – добавил Зеленский.

Напомним, портал Axios писал, что Трамп вполне однозначно отказал Украине в "Томагавках".

Также мы подробно рассказывали об итогах встречи Трампа и Зеленского в США.

Война в Украине продолжается 1333-й день. Последние новости субботы, 18 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: писали о том, чего ждать от грядущей встречи Трампа и Путина, о ситуации с "Томагавками", боях в Покровске и других важных событиях.

