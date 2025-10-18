Судя по комментариям главы Белого дома Дональда Трампа, украинского президента Владимира Зеленского, а также инсайдам западных СМИ, президент США отказал своему гостю практически по всем просьбам, с которыми тот прилетел в Вашингтон: не передал ракеты "Томагавк", не дал ответа о поставках прочих видов вооружений и по поводу расширения санкций.



Общий настрой Трампа – сейчас время для дипломатии, а не для давления. Тем более, если это давление чревато эскалацией.



При этом Трамп призвал и Зеленского, и российского лидера Владимира Путина как можно скорее остановить войну по линии фронта. Зеленский с этим уже согласился. Путин пока не комментировал, но ранее он выступал против подобного варианта, выставляя ряд предварительных условий. Самое главное из которых – вывод украинских войск со всей территории Донецкой области.



И поменяет ли он свою точку зрения к предстоящей встрече с Трампом, пока неизвестно. Так же как и то, что будет делать Трамп, если Путин продолжит стоять на своем.



Есть четыре возможных сценария развития событий.



Первый – Путин не соглашается на перемирие по линии фронта, продолжая настаивать на своих условиях. При этом Трамп никаких жестких действий против него не предпримет (так же как и не будет давить на Зеленского, чтобы тот принял российские условия), продолжив политику постепенного отстранения от войны в Украине и перевода всей помощи Киеву на коммерческую основу. Этот сценарий можно назвать инерционным и на данный момент он выглядит наиболее вероятным.

Второй сценарий менее вероятен, но также возможен – согласие Путина на остановку войны по линии фронта. Видимых признаков того, что в Кремле на это готовы, нет. Но если Трамп пойдет на широкие шаги (например, отмена санкций против РФ, признание российской юрисдикции над всеми захваченными территориями, прекращение поставок оружия Киеву), то такой вариант не исключен.



Два других сценария – более радикальные, но еще менее вероятные.



Третий – Путин не соглашается на перемирие по линии фронта, и Трамп начинает на него жестко давить: передаст Украине Томагавки и другое оружие, введет огромные пошлины против покупателей энергоносителей из РФ. К этому Трампа продолжают активно побуждать ястребы в Республиканской партии и "партия войны" в Европе. Однако если до сих пор Трамп избегал таких шагов из-за очевидных рисков (эскалация с РФ в случае поставок "Томагавков" и глобальная торговая война в случае пошлин против Китая и Индии), то трудно сказать, что может его подвигнуть на подобные действия в дальнейшем. Разве что некое резкое изменение ситуации в мире, по войне в Украине или внутри РФ.



Четвертый – Трамп начнет давить на Зеленского, чтобы тот выполнил условия РФ. Есть конспирологическая теория, что именно к этому Трамп и ведет дело. Но практика показывает, что когда президент США пытается начать давить на Зеленского, на Западе поднимается волна возмущения с обвинениями Трампа в "капитуляции" и тот отступает. Однако на 100% нельзя исключать, что Трамп с целью ускорения мирного урегулирования начнет подталкивать Зеленского к уступкам. Пусть даже это будет происходить и не явно. Например, через задержку с поставками оружия.

Впрочем, даже если брать самый первый, инерционный сценарий, он тоже для украинских властей стратегически негативный, так как будет означать постепенно нарастающее преимущество РФ в войне на истощение, что, в конечном счете, может сильно ослабить переговорные позиции Украины.



С учетом такой перспективы, а также с учетом фактического отказа со стороны Трампа в основных требованиях Киева, ключевая задача сейчас для Зеленского – как минимум удержать поддержку со стороны Европы. При этом, несмотря на многократные заверения европейцев в неизменности поддержки, с этим могут быть проблемы. В первую очередь – финансового плана (подробнее мы писали об этом в отдельном материале). Финансировать Украину европейцам в одиночку трудно (на следующий год нужно найти 120 млрд). А вопрос с "репарационным кредитом" за счет замороженных российских активов продвигается с трудом из-за сопротивления ряда стран. И если эта проблема решена не будет, то ситуация для Киева может стать крайне тяжелой.