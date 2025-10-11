Тарифы США против Китая не дадут однозначного эффекта и могут вызвать новую торговую войну.

Об этом пишет газета Politico, анализируя последствия заявлений президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин против КНР.

100-процентный тариф для Китая фактически восстановит эмбарго на китайские товары, констатирует издание. Объявление Трампа также может ознаменовать собой решительный конец хрупкого торгового перемирия, которое США и Китай поддерживали с мая. Она также свидетельствует о том, что усиление контроля Пекина над критически важными для Китая поставками полезных ископаемых сводит на нет стратегию Белого дома по снижению торговых противоречий в преддверии долгожданной встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее в конце октября.

В статье приводится мнение научного сотрудника по Китаю из Фонда защиты демократии, Крейга Синглтона. Он считает, что это может стать новым витком торговой войны между странами.

"Заявление Трампа показывает, что даже у Белого дома, ориентированного на заключение сделок, есть пределы, и Китай, возможно, их переступил. Но риск очевиден. Обе стороны одновременно хватаются за своё экономическое оружие, и ни одна из них, похоже, не намерена отступать", - заявил Синглтон.

Ранее мы писали, что Евросоюз откажется вводить высокие тарифы в отношении Китая и Индии по просьбе Трампа, чтобы усилить давление на РФ.

Также Япония отвергла призыв президента США повысить пошлины для Китая и Индии за покупку ими российской нефти.