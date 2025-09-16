Япония отвергла призыв президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Китая и Индии за покупку ими российской нефти.

Об этом заявил министр финансов страны Кацунобу Като, его слова передает агентство Bloomberg.

"Нам было бы сложно повысить пошлины, скажем, до 50% только на том основании, что конкретная страна импортирует нефть из России. Япония взяла на себя обязательство в рамках Всемирной торговой организации не применять пошлины, превышающие установленные ею пределы, и относиться ко всем странам-членам справедливо, пока другие соблюдают свои обязательства в соответствии с соглашениями ВТО", — объяснил позицию Токио Кацунобу Като.

Bloomberg отмечает, что Токио рассматривает российский экспортный проект "Сахалин-2", расположенный к северу от Японии, как ключевой источник поставок сжиженного природного газа.

Напомним, Трамп призвал страны G7 повысить пошлины на онлайн-встрече в пятницу, сделав это условием для усиления антироссийских санкций США. Обсуждался размер пошлин против Китая и Индии на уровне от 50 до 100%. Евросоюз отказывается идти на такой шаг. Также в ЕС отложили представление новых санкций против России.