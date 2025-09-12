Президент США Дональд Трамп сегодня созвонится с главами стран "Большой семерки" и предложит им ввести пошлины против Китая и Индии. Обсуждается их размер на уровне от 50 до 100%.

Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

"США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они ударили по Индии и Китаю резким повышением пошлин за покупку российской нефти в попытке заставить Москву начать мирные переговоры с Украиной, сообщили четыре человека, проинформированные о планах", - сообщает издание.

Ранее аналогичный призыв прозвучал от Трампа в адрес Евросоюза. Теперь он хочет того же не только от ключевых стран ЕС, но и от Великобритании, Японии и Канады.

"Мы ясно дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены на прекращение войны на своем собственном заднем дворе, они должны присоединиться к нам и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день окончания войны", - сообщили американские собеседники.

При этом официальные лица ЕС говорят, что "введение таких высоких пошлин в отношении двух ключевых торговых партнеров будет затруднительным, учитывая экономические последствия и вероятные ответные меры со стороны Пекина"(о том, что Европа не намерена вводить пошлины против Китая и Индии писали и другие западные СМИ).

Евросоюз к тому же надеется заключить торговую сделку с Нью-Дели в течение нескольких недель. Поэтому Брюссель надеется убедить США в том, что он может добиться аналогичного давления на РФ с помощью других мер: ужесточения санкций против российских производителей энергоносителей и ускорение отказа стран ЕС от российских энергоносителей, которые покупают Венгрия и Словакия, в связи с чем еворочиновники просят Трампа надавить на эти страны, пишет газета.

Неясно также, согласится ли на такие пошлины против Индии с Китаем и Канада, которая сейчас пытается диверсифицировать свою экономику от США и развивает торговые отношения с указанными странами.

Мы уже анализировали, что требования Трампа к западным союзникам обложить высокими пошлины крупнейшие экономики глобального Юга может быть формой отказа от санкционных действий против России. Поскольку с высокой вероятностью крупнейшие страны Запада на такие пошлины не пойдут, опасаясь негативных последствий для своих экономик.

С другой стороны, как следует из заявлений американских официальных лиц, США намерены вытеснять российские энергоносители вне зависимости от того, согласится РФ на прекращение огня.

Поэтому подобная глобальная торговая война пошлин, если она начнётся, никак не приблизит окончания войны в Украине. Скорее наоборот: разрыв торговых связей того же Китая и Запада может подтолкнуть Пекин на прямую военную поддержку России. А это резко поменяет расклад сил в Украине в пользу РФ.