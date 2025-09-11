Из США в последние дни прозвучали сразу несколько заявлений о том, что они намерены вытеснить с мирового рынка российские энергоносители.

Так, министр энергетики США Кристофер Райт сказал, что Белый дом ставит своей целью свести поставки российского газа в Европу к нулю и полностью заменить их своими энергоресурсами.

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что Вашингтон готов урегулировать торговые разногласия с Индией, как только она прекратит покупать российскую нефть.

Эти заявления прямо противоречат двум самым распространенным тезисам о стратегии Трампа в отношении России.

Первый тезис - Трамп намерен заключить сделку с Кремлем по миру в Украине, побудив Путина завершить войну, а взамен ему за это что-то дать.

Второй - Трамп намерен "оттянуть" Россию от Китая.

Что касается первого тезиса, то, как видно из приведенных выше заявлений, вытеснение российских энергоносителей с европейского и с индийского рынка вообще никак не увязывается с войной в Украине. То есть - вне зависимости от того согласился ли Путин прекратить огонь или нет, Вашингтон обозначенную стратегию общемировой блокады российского энергоэкспорта намерен претворять в жизнь. По сути - это стратегия не сделки, а тотальной торговой войны США против РФ. А значит и основа для каких-либо серьёзных договоренностей между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Потому что главное, что мог бы дать в рамках сделки Трамп Путину - это отменить санкции США и надавить на Европу, чтоб она отменила свои ограничения (а значит и возобновила помимо прочего закупки российских энергоносителей). Но, как видим из заявлений Лютвика и Райта, в планы США это не входит.

Что касается Китая, то очевидно, что добиваясь вытеснения российских энергоносителей с европейского и индийского рынков американцы способствуют максимально сильному сближению Москвы с Пекином, так как для РФ КНР становится фактически безальтернативным покупателей главных экспортных товаров (если Вашингтону удастся их вытеснить с других рынков, что пока не факт). В то время как самый очевидный способ "оттянуть" Россию от Китая и восстановить отношения Запада с ней - это вернуть российские товары на западные рынки.

При таких вводных впору прогнозировать не "сделку" Путина с Трампом, а резкое усиление и ужесточение противостояния России и США. Причем, опять же, вне зависимости от того закончится ли война в Украине или нет.

Впрочем, есть вариант, что заявления "торгово-экономического" блока администрации Трампа не отражает мнения самого президента США, а является лишь результатом лоббистских усилий американских нефтегазовых компаний.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что война в Украине продлится не менее двух лет.

Также может быть, что это тактика давления Вашингтона на Москву. И, если сделка по завершению войны в Украине будет заключена, то и санкции, и прочие ограничения на российский экспорт будут сняты.

Но, повторимся, пока из заявлений официальных лиц Вашингтона ни то, ни другое не следует.