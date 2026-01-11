В воскресенье, 11 января, в Украине идет 1418-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 11 января

10:06 Ночью и утром дроны атаковали объекты критической инфраструктуры в Житомирской и Ровенской областях, сообщают власти на местах.

Были взрывы и пожары, в Житомирской области пострадали работники предприятий.

На части Житомирщины действуют аварийные отключения света (то есть, удары были по энергетике).

10:03 Сейчас в Украине наиболее сложная ситуация со светом за всю зиму, заявили в ДТЭК.

Так в компании прокомментировали блэкауты в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.

Заявляется, что причина в совпадении обстрелов и наступления сильных морозов.

9:58 В Днепропетровской области ночью произошла авария в энергосистеме. Графики отключений не действуют.

Без электроснабжения осталась значительная часть региона, за исключением Криворожского района.

По данным компании, к утру удалось восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры. Сейчас свет постепенно возвращают в жилые дома.

9:18 Этой ночью Запорожская область пережила полный блэкаут, сообщило облэнерго. В третьем часу регион полностью остался без электроснабжения.

Местные паблики пишут, что после аварии на объекте инфраструктуры в области фиксировались опасные скачки напряжения — от 50 до 270 В (на фото).

На утро подачу света восстановили для 382,5 тыс. домохозяйств и юридических лиц.

9:15 Во Львове сотрудник ТЦК бросил девушку в снег, когда она пыталась отбить своего парня из бусика.

8:02 Экстренные отключения в Киеве по-прежнему охватывают весь левый берег, а также два района на правом - Печерский и Голосеевский.

Это следует из сообщения ДТЭК.

Напомним, вчера замминистра энергетики Колесник заявил, что Киев возвращается к стабилизационным графикам. Однако пока этого не произошло.