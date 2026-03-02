Сегодня американский президент Трамп допустил, что, если понадобится, Соединенные Штаты могут пойти на сухопутную операцию в Иране.



На первый взгляд это заявление выглядит явным блефом.



В отличие от двух войн с Ираком в 1991 году и в 2003 году у США сейчас нет на Ближнем Востоке армии в сотни тысяч солдат. А Иран – намного более крупная страна, чем Ирак.



Переброска такого контингента войск займет много времени. При том что пока идет обратный процесс – американцы выводят часть сил со своих баз в регионе, чтобы они не подвергались иранским ударам.



Использовать для сухопутной операции против Ирана войска стран Персидского залива также проблематично. Как показала война с хуситами в Йемене, они имеют слабую боеспособность. К тому же, если они атакуют Иран, то от тех же хуситов могут получить удар в тыл. Поэтому несмотря на атаки Ирана, никто из стран региона не торопится вступать с ним в войну даже в "воздушном" формате, не говоря уже о сухопутном.



При этом непонятно еще, откуда наносить удар.



В Ираке, где большинство населения составляют шииты, сильно иранское влияние. Пакистан и Турция придерживаются нейтралитета. Азербайджан дружественен Израилю, но при этом имеет очень прочные связи с Турцией, вопреки линии которой он вряд ли будет действовать, предоставляя свою территорию для американской атаки на Иран. К тому же может быть еще фактор РФ, которая постарается тем или иным образом не допустить присутствия американских войск в Закавказье.

Есть всего одно место, откуда может быть нанесен удар и где можно взять для этого солдат. Это - Иракский Курдистан со столицей в Эрбиле. Фактически эта автономия представляет собой "государство в государстве" и контролируется американцами. Да и с Израилем имеет тесные отношения.



Курды известны как хорошие солдаты. Кроме того, миллионы курдов живут в Иране. И потому их можно попытаться подбить на восстание, предварительно организовав вторжение курдских отрядов из Ирака. Возможно, при поддержке "ограниченного контингента" американских войск.



Характерно также, что в последние дни Израиль и США активно атакуют регионы Ирана, граничащие с Иракским Курдистаном.



Увенчается ли этот план успехом или нет, сказать пока сложно. Но если в принципе рассматривать возможность сухопутной операции, то вариант с атакой из Иракского Курдистана выглядит наиболее очевидным.