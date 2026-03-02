Третья мировая война может начаться "в любой момент", если президент США Дональд Трамп "продолжит свой курс".

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии агентству ТАСС.

"Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она (третья мировая война - Ред.) несомненно начнётся. И триггером может стать любое событие. Любое… Это (война в Иране - Ред.) война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом", - сказал Медведев.

Он добавил, что решением об атаке на Иран Трамп "поставил всех американцев под потенциальный удар".

На вопрос какова гарантия, что однажды кто-то в западных столицах не решит ровно так же, как в Иране, решить проблему с непокорной Москвой, Медведев ответил так: "Гарантия одна: США боятся Россию и знают цену ядерному конфликту. В случае его возникновения Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице".

Ранее глава Кремля Владимир Путин назвал убийство аятоллы Хаменеи циничным и выразил соболезнования народу Ирана.

Тем временем Трамп заявил, что может начать полноценную войну с Ираном, отправив сухопутные войска на иранскую территорию.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.