Жители западных стран уверены, что приближается третья мировая война.

Об этом свидетельствует опрос Politico.

Во всех пяти странах, участвовавших в опросе - США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии - подавляющее большинство респондентов считают начало мировой войны все более вероятным в течение следующих пяти лет. Причём это ощущение у них резко усилилось за последние 9 месяцев после предыдущего опроса.

Особенно ярко эта тенденция проявляется в США, где 46% считают, что новая мировая война "вероятна" или "весьма вероятна" к 2031 году; в Британии таких 43%. Среди упомянутых пяти стран только жители Германии в целом считают, что третья мировая война маловероятна в ближайшие пять лет.

В то же время новый опрос выявил ограниченную готовность западной общественности идти на жертвы ради увеличения военных расходов. Хотя в Великобритании, Франции, Германии и Канаде существует широкая поддержка увеличения оборонных бюджетов в принципе, поддержка резко упала, когда люди узнали, что это может повлечь увеличение государственного долга, сокращение других услуг или повышение налогов. Тревога граждан не дает западным лидерам тратить большие суммы на оборону.

В условиях отсутствия признаков скорого окончания войны России против Украины и военных действий США в Иране, Сирии, Венесуэле и Африке при Дональде Трампе многие западные избиратели видят растущий риск глобального конфликта.

По меньшей мере каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады считает, что ядерное оружие, скорее всего, будет применено в войне в ближайшие пять лет.

Ранее эта газета писала, что истечение срока действия договора между США и Россией о контроле над ядерными вооружениями может впервые со времен холодной войны спровоцировать глобальную гонку ядерного оружия.

Между тем стрелки часов Судного дня передвинули на 4 секунды к ядерной полуночи (вероятности ядерной войны) - до самого высокого уровня в истории этого проекта: с 89 до 85 секунд до полуночи.