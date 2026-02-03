Истечение в четверг, 5 февраля, срока действия договора между США и Россией о контроле над ядерными вооружениями может впервые со времен холодной войны спровоцировать глобальную гонку ядерного оружия.

Об этом пишет Politico.

В статье отмечается, что Россия в сентябре сделала первые шаги к возобновлению соглашения, предложив продлить его на год, но администрация президента США Дональда Трампа официально не ответила Москве.

Пентагон проводил совещания по подготовке к завершению срока ДСНВ-3. Неясно, что именно обсуждалось на этих встречах.

"Впереди нас ждет очень неопределенный путь. Если Трамп и Путин в ближайшее время не достигнут какого-либо взаимопонимания, вполне вероятно, что Россия и США начнут оснащать свои ракеты большим количеством боеголовок", - заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Трамп давал понять, что хотел бы заключить новое соглашение с участием Китая. Путин также требовал от Великобритании и Франции участия в новом договоре.

Пока президент США обдумывает дальнейшие шаги, он преуменьшает риски отсутствия соглашения о контроле над вооружениями в обозримом будущем.

"Если срок действия соглашения истечет, значит, истечет. Мы просто заключим более выгодное соглашение", - сказал Трамп в январском интервью СМИ.

Истечение срока действия договора СНВ-3 ознаменует собой первый случай за почти 40 лет, со времен администрации Рональда Рейгана, когда у США не будет договора о контроле над ядерным оружием с Россией. Пентагону, возможно, придётся в спешке искать новые способы противодействия наращиванию военной мощи России и Китая. И американские союзники тоже могут вмешаться, хотя и не в сотрудничестве с США.

Впервые за десятилетия Европа тоже может присоединиться к гонке вооружений и начать их распространение или наращивание. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на прошлой неделе заявил, что европейцы начали обсуждать создание общего ядерного зонтика на континенте.

При этом издание полагает, что снятие ограничений на ядерные арсеналы не пойдет на пользу США.

"Вероятный разрыв соглашения происходит в особенно напряженный момент. Россия и Китай расширяют свои стратегические арсеналы, а Кремль угрожает применить ядерное оружие против Украины. Россия за последнее десятилетие значительно расширила свои ядерные вооружения средней дальности, способные нести ядерный потенциал, например, баллистическую ракету "Орешник", которую она использовала в боевых действиях против Украины. Китай более чем вдвое увеличил размер своего ядерного арсенала, в то время как США сократили количество некоторых платформ, способных нести ядерное оружие", - пишет издание.

Некоторые бывшие чиновники выразили разочарование готовностью администрации Трампа отказаться от договора только потому, что он не включает Китай.

"Мне никогда не было ясно, почему мы должны отказываться от всех ограничений на российские стратегические силы из-за того, что договор СНВ-3 не был панацеей, которая бы положила конец всем ядерным вооружениям, да и не был задуман как панацея", - написал Кингстон Райф, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по ядерным вопросам.

В отдельном материале мы приводили три точки зрения на судьбу договора СНВ-3, которые, по данным западных СМИ, сложились в окружении Трампа.

Между тем стрелки часов Судного дня передвинули на 4 секунды к ядерной полуночи (вероятности ядерной войны) - до самого высокого уровня в истории этого проекта: с 89 до 85 секунд до полуночи.