Президент США Дональд Трамп представляет для Европы экзистенциальную угрозу, поскольку перестал воспринимать её как союзника и всё чаще действует как противник. Поэтому Европа должна бороться с империализмом Трампа.

Такое мнение высказали авторы большого материала в немецком журнале Der Spiegel.

В статье сказано, что Трамп отвечает на любую слабость жесткими мерами и использует экономическое давление, шантаж и даже территориальные претензии, как в истории с Гренландией.

"Так не говорит ни один президент. Так говорит босс мафии", - пишет Der Spiegel.

По мнению авторов материала, при Трампе Европа рискует утратить суверенитет и превратиться в зависимую территорию.

"Трамп, очевидно, хочет превратить Европу в колонию, которую он контролирует политически и от которой может по своему усмотрению отрывать куски", - говорится в статье. Если этому не дать отпор, европейцы, по оценке журнала, "рискуют превратиться в вассалов Соединенных Штатов".

Der Spiegel рисует мрачный сценарий будущего, если Европа не изменит курс. Континент может оказаться "разъедаемым изнутри противниками Европы, теряющим экономическое преимущество, лишенным поддержки США и отдающимся на милость аппетитов Путина". Издание сравнивает нынешний момент с концом XIX века, когда соперничающие блоки великих держав в итоге привели мир к мировым войнам.

В качестве ответа журнал призывает Европу к резкому развороту своей политики.

Первый шаг, предлагаемый авторами, - снижение суверенитета отдельных стран ЕС и усиление полномочий евробюрократии. Издание призывает отказаться от принципа единогласия во внешней и оборонной политике, который "парализует принятие решений". Также предлагается усилить власть общеевропейских институтов и перейти к более централизованному управлению странами ЕС.

Ещё журнал предлагает Европе разворачивать свой ядерный зонтик, не надеясь на США. Это можно сделать с помощью расширения французского ядерного потенциала на весь ЕС или создания коалиции ключевых стран Европы с общей оборонной стратегией.

При этом одним из ключевых оборонных вызовов издание видит войну в Украине. Если Европа решится на жесткое противостояние Трампу, президент США с высокой вероятностью "объявит Украину проблемой Европы" и прекратит американскую поддержку. В таком сценарии европейским странам придется вместе с Киевом самостоятельно решать, есть ли у них ресурсы и политическая воля продолжать войну и нужно ли вести переговоры с Россией.

Журнал подчеркивает, что Европа может оказаться не готовой к отказу Вашингтона от поддержки Украины.

Отдельно отмечается, что будущая архитектура европейской безопасности должна строиться с учетом Украины как ключевого элемента. Журнал указывает, что Украина располагает "крупнейшей и самой закаленной в боях армией Европы" и в идеале должна быть частью альянса стран, отвечающих за безопасность континента, наряду с Германией, Францией, Великобританией, Италией и Польшей.

В экономике Der Spiegel предлагает использовать силу внутреннего рынка ЕС как политическое оружие против США. Речь идет о жестком применении цифровых и антимонопольных норм против американских техногигантов, возможном введении цифрового налога, переходе на европейские программные решения, снижении зависимости от доллара и использовании финансовых рычагов, которые сегодня Европа почти не задействует.

По мнению издания, только сочетание политической, военной и экономической самостоятельности позволит ЕС защититься от давления Трампа и сохранить суверенитет.

Напомним, противостояние США и Европы обозначилось из-за претензий Вашингтона на Гренландию и пошлин.

Отметим, что идею европейского НАТО с участием Украины уже высказывают многие в Европе. Но она вряд ли реализуема и даже опасна как для Европы, так и для Украины.