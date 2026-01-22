Трамп пригрозит Европе "серьезным ответом", если они продадут акции и облигации США
Президент США Дональд Трамп пригрозит Европе "серьезным ответом", если они продадут американские акции и облигации.
Об этом он заявил во время интервью.
Журналист напомнил Трампу, что европейские компании владеют американскими активами на триллионы долларов, и спросил, переживает по этому поводу президент США.
"Нет. Если они это сделают, то пусть делают. Если это произойдет, то с нашей стороны будет серьезный ответ, и у нас есть все козыри", - ответил Трамп.
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, согласованное с Трампом, потребует от союзников НАТО усиления безопасности в Арктике.
Западные же СМИ пишут, что соглашение о Гренландии, одобренное американским президентом, не предусматривает передачи острова США. По данным прессы, документ предполагает обновление Соглашения о защите Гренландии 1951 года и позволяет США строить военные базы на острове и создавать оборонные зоны при соответствующем решении НАТО.
