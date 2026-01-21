Британия не изменит свою позицию по Гренландии под угрозой американских пошлин.

Об этом в ходе выступления в Палате общин заявил британский премьер-министр Кир Стармер, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа.



"Я хочу быть предельно ясным: я не уступлю. Великобритания не уступит свои принципы и ценности будущему Гренландии под угрозой введения пошлин. Это моя четкая позиция", - заявил Стармер.

По его словам, решение о принадлежности Гренландии должны принимать исключительно жители острова и датчане. Стармер добавил, что критика Трампом сделки Великобритании по передаче островов Чагос была попыткой оказать давление и заставить изменить позицию.

"Трамп употребил эти слова вчера с четкой целью оказать давление на меня и Британию в связи с моими ценностями и принципами относительно будущего Гренландии. Он хочет, чтобы я уступил в своей позиции, и я не собираюсь этого делать", – заявил Стармер.

Он подчеркнул, что Великобритания готова к "конструктивному взаимодействию" с США, но будет твердо придерживаться своей позиции по ключевым вопросам суверенитета.

Также британский премьер заявил, что 22 января в Лондоне состоятся их переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

Ранее по поводу угроз Трампа высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, сегодня, выступая в Давосе, Трамп заявил, что немедленно начнет переговоры о приобретении Гренландии и заверил, что США не будут применять силу для захвата острова.