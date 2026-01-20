Жителей датского острова Гренландия призвали подготовиться к возможному вторжению.

Информацию озвучил премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен. передаёт американское новостное агентство Bloomberg.

"Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя", – заявил Нильсен.

Издание пишет, что правительство сформирует специальную рабочую группу и распространит среди населения рекомендации на случай боевых действий, в том числе совет иметь дома запасы продовольствия на пять дней.

Ранее мы публиковали кадры, где Нильсен и Фредериксен заявили, что Гренландия не будет принадлежать США.

Напомним, в Копенгагене пообещали без раздумий открыть огонь в случае вторжения американцев в Гренландию.

Сейчас на Гренландии ждут высадки военных и начальника штаба армии Дании.

Тем временем российско-украинская война продолжается 1427-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 20 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Киеве больше недели наблюдаются всеобщее отсутствие электричесвта, около сотни домов в столице также имеют проблемы с отоплением. Кроме того, РФ нанесла очередные удары по энергообъектам в Харькове и Одессе.

