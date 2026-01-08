Министерство обороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы".

Об этом сообщает LBC.

В среду Копенгаген подтвердил актуальность принятой в 1952 году директивы, которая предусматривает немедленную оборону при появлении иностранных войск независимо от их принадлежности. Датчане отметили, что документ "остается в силе".

"Подвергшиеся нападению войска должны немедленно вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов, даже если соответствующие командиры не осведомлены о объявлении войны или о состоянии войны", - гласит директива.

Это означает, что военнослужащие королевства будут открывать огонь без предупредительных выстрелов, отмечают журналисты.

Напомним, в Белом доме заявили, что обсуждают приобретение, а не силовой захват Гренландии. Но при этом не стали напрямую исключать и военного варианта.

Между тем Politico написала о подготовке Европы к прямому столкновению с Дональдом Трампом из-за его желания получить контроль над принадлежащей Дании Гренландией.

До этого Politico публиковала информацию о том, что Вашингтон может установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы. При этом издание предположило, что методы Белого дома, вероятно, будут отличаться от венесуэльского сценария: вместо военной операции может использоваться политическое влияние, в частности подкуп местных властей.