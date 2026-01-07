"Если мы не победим на промежуточных выборах, мне объявят импичмент".

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая перед республиканцами в Палате представителей США.

Напомним, промежуточные выборы в США намечены на 3 ноября этого года. На данный момент республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса. При этом для объявления импичмента надо собрать 2/3 голосов в обеих палатах, что невозможно даже в ситуации, когда республиканцы окажутся в меньшинстве.

При этом за время пребывания в должности президента у Трампа уже было два импичмента.

Уже на первом сроке республиканца обвиняли в недобросовестном исполнении обязанностей главы государства и связях с Москвой. Решение об импичменте Трампу вынесенное на голосование в декабре 2017 года провалилось в тогдашней республиканской палате с разницей в 58 – "за" и 364 – "против".

5 февраля 2020 года по завершении рассмотрения Сенатом предъявленных обвинений – "злоупотребление властью" и "препятствование расследованию Конгресса" – Трамп был оправдан по обеим статьям.

После захвата Капитолия 6 января 2021 года Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала инициативу второго импичмента республиканцу. В результате голосования в Сенате 13 февраля Трамп был оправдан.

Не так давно спикер палаты Представителей США Майк Джонсон заявил, что Трампу может грозить импичмент, если к осени 2026 республиканцы потеряют большинство в конгрессе.

