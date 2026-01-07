Трамп считает, что ему объявят импичмент, если республиканцы не победят на ближайших выборах
"Если мы не победим на промежуточных выборах, мне объявят импичмент".
Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая перед республиканцами в Палате представителей США.
Напомним, промежуточные выборы в США намечены на 3 ноября этого года. На данный момент республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса. При этом для объявления импичмента надо собрать 2/3 голосов в обеих палатах, что невозможно даже в ситуации, когда республиканцы окажутся в меньшинстве.
При этом за время пребывания в должности президента у Трампа уже было два импичмента.
Уже на первом сроке республиканца обвиняли в недобросовестном исполнении обязанностей главы государства и связях с Москвой. Решение об импичменте Трампу вынесенное на голосование в декабре 2017 года провалилось в тогдашней республиканской палате с разницей в 58 – "за" и 364 – "против".
5 февраля 2020 года по завершении рассмотрения Сенатом предъявленных обвинений – "злоупотребление властью" и "препятствование расследованию Конгресса" – Трамп был оправдан по обеим статьям.
После захвата Капитолия 6 января 2021 года Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала инициативу второго импичмента республиканцу. В результате голосования в Сенате 13 февраля Трамп был оправдан.
Не так давно спикер палаты Представителей США Майк Джонсон заявил, что Трампу может грозить импичмент, если к осени 2026 республиканцы потеряют большинство в конгрессе.
