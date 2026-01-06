"Я король". Трамп заявил, что продал больше тысячи самолетов Boeing
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "король", потому что продал больше тысячи самолетов Boeing.
Об этом глава Белого дома сказал на брифинге.
Пентагон заключил с компанией Boeing контракт на 8,6 млрд долларов для поставки истребителей F-15 Израилю.
"Я король - я продал больше самолетов Boeing, чем любой другой человек на Земле. Вероятно, более тысячи самолетов. Они назвали меня продавцом года, я сказал: как насчет в истории?" - заявил президент США.
Также Трамп начал показывать весьма странные выражения лица в ходе брифинга.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия хочет приобрести у США самолеты компании Boeing за счет своих замороженных на Западе активов. Всего в США заморожено около 5 миллиардов долларов российских активов, а в Европе - более 200 миллиардов.
Также западная пресса сообщала, что связанная с сыном Трампа компания получила крупный контракт от Пентагона на поставку запчастей для дронов.
