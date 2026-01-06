Президент США Дональд Трамп заявил, что он "король", потому что продал больше тысячи самолетов Boeing.

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге.

Пентагон заключил с компанией Boeing контракт на 8,6 млрд долларов для поставки истребителей F-15 Израилю.

"Я король - я продал больше самолетов Boeing, чем любой другой человек на Земле. Вероятно, более тысячи самолетов. Они назвали меня продавцом года, я сказал: как насчет в истории?" - заявил президент США.

Также Трамп начал показывать весьма странные выражения лица в ходе брифинга.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия хочет приобрести у США самолеты компании Boeing за счет своих замороженных на Западе активов. Всего в США заморожено около 5 миллиардов долларов российских активов, а в Европе - более 200 миллиардов.

Также западная пресса сообщала, что связанная с сыном Трампа компания получила крупный контракт от Пентагона на поставку запчастей для дронов.

