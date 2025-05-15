Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом приносит его семье миллиардные доходы. Об этом сообщает The New York Times.

Только за последний месяц компании Трампов привлекли не менее 2 млрд долларов.

Трамп является и главнокомандующим США, и деловым партнером правительств Сербии, ОАЭ и Омана. В Белом доме на это отвечают, что компаниями управляют его сыновья и конфликта интересов нет.

"Юридически это правда. Но Трамп все равно обогащается от всего этого. И это оставляет стимулы для президента отплатить своим деловым партнерам политическими решениями, призванными помочь им, что и определяет коррупцию в законе", - говорится в статье.

В частности, большая прибыль поступает за счет криптовалюты $TRUMP, стоимость одного токена сейчас оценивается в 13 долларов. Среди покупателей этой криптовалюты есть те, кто получил возможность посетить Белый дом.

Криптовалютную деятельность семьи Трампа курирует компания World Liberty Financial. Правительство ОАЭ уже инвестировало в эту компанию 2 миллиарда долларов, и от данной инвестиции ожидается ежегодная прибыль в десятки миллионов долларов.

Напомним, на днях Катар подарил Трампу роскошный самолет, который называют "воздушным дворцом", стоимостью более 400 миллионов долларов.

Также Трамп заявил, что ему понравился дворец эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани, который он посетил в ходе визита в страну.