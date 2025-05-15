Президенту США Дональду Трампу понравился дворец эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани, который он посетил в ходе визита в страну.

"Хороший дом. Хороший", – сказал Трамп журналистам.

"Как строитель могу сказать, что это идеальный мрамор. Это то, что они называют "перфекто"... И мы ценим этих верблюдов. Таких верблюдов я не видел уже давно", – добавил он во время переговоров во дворце.

Сегодня второй день официального турне Трампа по Ближнему Востоку. В Катаре Трамп подписал с правительством страны декларацию о взаимодействии и несколько соглашений. Причем визит Трампа в Катар проходит на фоне расширении бизнеса в этой же стране компании Trump Organization.

Во время совместного заявления эмир Катара назвал переговоры с главой Белогодома содержательными и сказал, что стороны успели обсудить много вопросов, в том числе ситуацию в ближневосточном регионе.

Трамп со своей стороны отметил, что "это были интересные пара часов" и собеседники "обсудили весь мир, включая Россию, Украину и Иран".

Встреча Трампа с катарскими властями была гораздо короче, чем его визит в Саудовскую Аравию во вторник. Там глава Белого дома провел полтора дня.

Еще в начале мая СМИ писали, что Трамп и ведущие представители американского бизнеса примут участие в инвестиционном форуме в Эр-Рияде 13 мая.

Перед визитом в Катар страна передала президенту США во временное пользование роскошный самолет.