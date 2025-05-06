Президент США Дональд Трамп и ведущие представители американского бизнеса, включая Илона Маска, Марка Цукерберга, Ларри Финка и Сэма Альтмана, примут участие в инвестиционном форуме в Эр-Рияде 13 мая.

Об этом сообщает газета The New York Post.

Как пишет издание, мероприятие, неофициально названное "MAGA в пустыне", приурочено к визиту Трампа в регион и предполагает подписание соглашений на сумму от 600 миллиардов долларов в сферах обороны, искусственного интеллекта (ИИ), энергетики и медицины.

Среди участников – главы Citigroup, Boeing, Palantir и спецпредставитель Белого дома по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс. Форум пройдёт под председательством саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Характерно, что первый зарубежный визит Трампа в 2017 году также состоялся в Саудовскую Аравию. Тогда, как напоминает газета, он отступил от традиции президентов США начинать зарубежные поездки с Канады, Великобритании или Мексики. На тот момент этот шаг был воспринят как символ сближения с монархиями Персидского залива.

Ранее агентство Reuters писало, что Трамп готовится совершить длительную зарубежную поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Также Саудовскую Аравию называли в качестве наиболее вероятного место встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. О возможности встречи Трампа и Путина именно в Саудовской Аравии говорил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.