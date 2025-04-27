На следующей неделе администрация президента США осветит достижения Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания на посту. Также будут оглашены его главные цели на следующий 100-дневный период.

Об этом сообщает Reuters.

Со слов представителей Белого дома, дальше Трамп сосредоточится на торговых сделках и мирных переговорах.

Ожидается, что на предстоящей неделе он поедет в Мичиган на митинг по случаю 100-дневного юбилея.

На нем Белый дом намерен:

осветить его экономическое видение;

рассказать об "изгнании нелегальных иммигрантов";

об изменениях во внешней политике;

о работе Департамента эффективности правительства миллиардера Илона Маска по "очистке федеральной бюрократии и сокращению того, что он считает расточительством".

Также в следующем месяце Трамп готовится совершить длительную зарубежную поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, а также продолжит настаивать на прекращении войны в Украине и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Напомним, Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их общего визита в Ватикан.

Зеленский назвал встречу "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов".