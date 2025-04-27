Торговые соглашения и мирные переговоры. Reuters пишет о планах Трампа на на следующие 100 дней
На следующей неделе администрация президента США осветит достижения Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания на посту. Также будут оглашены его главные цели на следующий 100-дневный период.
Об этом сообщает Reuters.
Со слов представителей Белого дома, дальше Трамп сосредоточится на торговых сделках и мирных переговорах.
Ожидается, что на предстоящей неделе он поедет в Мичиган на митинг по случаю 100-дневного юбилея.
На нем Белый дом намерен:
- осветить его экономическое видение;
- рассказать об "изгнании нелегальных иммигрантов";
- об изменениях во внешней политике;
- о работе Департамента эффективности правительства миллиардера Илона Маска по "очистке федеральной бюрократии и сокращению того, что он считает расточительством".
Также в следующем месяце Трамп готовится совершить длительную зарубежную поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, а также продолжит настаивать на прекращении войны в Украине и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Напомним, Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их общего визита в Ватикан.
Зеленский назвал встречу "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов".