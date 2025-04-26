Президент США Дональд Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, пишет The Times со ссылкой на собственную информацию.

Также издание сообщает, что Трамп твердо намерен позволить России сохранить занятые ею территории.

Эта часть плана Трампа "высечена на камне", сообщили The Times.

Трамп может встретиться с Зеленским в Риме в субботу во время похорон папы римского Франциска, но он считает, что у украинского лидера "действительно нет выбора", кроме как подписаться под предложением, считает источник, близкий к специальному представителю президента США Стиву Уиткоффу.

Сообщается, что предложение США, представленное Уиткоффом как Москве, так и Киеву, включает официальное признание США контроля России над Крымом, полуостровом, который был аннексирован в 2014 году, и фактическое признание контроля России над районами юга и востока Украины, которые ее войска захватили после вторжения в 2022 году.

Отредактированное европейское и украинское предложение ставит обсуждение контроля над территорией в зависимость от переговоров, которые последуют за прекращением огня.

"Трамп считает, что эта земля была захвачена и не вернется, - заявил журналистам источник, близкий к Уиткоффу. - Сделка заключается в том, что оккупированная Россией территория останется оккупированной. Россия не выйдет оттуда. Эта часть высечена на камне".

США считают, что если Украина отклонит сделку, то война будет продолжаться месяцы, а возможно, и годы, а Киев будет зависеть от Европы в плане финансирования и боеприпасов, сказал источник.

"Прекращение финансирования [США] на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия [в этом году], потому что Украина использует эти деньги для покупки большего количества оружия у других союзников", - добавил источник.

Американцы также считают, что европейское общественное мнение выступит против огромных расходов, необходимых для поддержания Украины, поскольку континент движется к рецессии - отчасти вызванной пошлинами Трампа.

Ранее в МИД Украины назвали три красных линии на переговорах о мире. В свою очередь Путин рассказал на закрытой встрече об условиях России по миру в Украине, в то время как у Трампа предложили поделить Украину на зоны влияния.