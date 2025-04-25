Соединённые Штаты настолько ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, что даже не доставили часть законтрактованного оборудования, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что контракты с десятками специалистов, оказывавших техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей Украине, были отменены или приостановлены, а запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения так и не были доставлены.

По словам собеседников агентства, именно благодаря помощи США Украине ранее удалось отразить российские кибератаки на электростанции и ресурсы Кабинета Министров.

За последние пять лет или около того только Агентство США по международному развитию выделило более 200 миллионов долларов на помощь в области кибербезопасности Украине. Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США также оказывали помощь.

Эта помощь рассматривается как критически важная для помощи стране в предотвращении и восстановлении после кибератак на правительственных чиновников, телекоммуникационные компании и поставщиков энергии в условиях конфликта.

Десятки людей, находящихся в Украине и США, которые оказывали техническую помощь в области кибербезопасности на сотнях объектов по всей охваченной войной стране, лишились своих контрактов или были приостановлены, согласно интервью с восемью людьми, непосредственно знакомыми с ситуацией, которые предоставили ранее нераскрытые подробности о влиянии действий США на киберзащиту страны. США помогли Украине отразить попытки России саботировать электростанции и проникнуть в Кабинет министров, высшую ветвь государственной исполнительной власти в стране, по словам людей.

Уже запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности инфраструктуры Украины, не были доставлены, добавили они. Источники говорили на условиях анонимности из-за опасений по поводу репрессий со стороны администрации Трампа.

Сокращение поддержки кибербезопасности Украины ослабит цифровые линии фронта страны, сделав страну "легкой целью" для России, сказал Егор Аушев, киевский эксперт по кибербезопасности, организовавший добровольную "киберармию" для противодействия российским хакерам.

"Внезапное и необъявленное прекращение" киберопераций, - сказал он, - создало значительную проблему".

Госсекретарь Марко Рубио пытается гарантировать, что каждый доллар USAID будет потрачен на то, чтобы сделать США "более безопасными, сильными и процветающими", по словам представителя Госдепартамента. Таким образом, агентство рассматривает проекты по кибербезопасности, чтобы определить, какие из них лучше всего соответствуют целям Трампа, сказал пресс-секретарь.

Когда Белый дом попросили прокомментировать ситуацию, то представитель администрации ответил, что все программы иностранной помощи пересматриваются на предмет соответствия приоритетам Трампа.

Представитель АНБ не ответил на вопросы о помощи агентства Украине и ее общей стоимости, а Киберкомандование США не ответило на запрос о комментарии. В марте Пентагон опроверг сообщения журналистов, что министр обороны Пит Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против России.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, которая курирует работу по кибербезопасности в стране, переадресовала вопросы о сокращении финансирования в Министерство иностранных дел Украины. Министерство не ответило на многочисленные запросы о комментариях.

Американская помощь в кибербезопасности включала специализированную поддержку, обучение, оборудование и программное обеспечение для организаций по всей Украине, в том числе для десятков правительственных учреждений и департаментов, а также для ключевых поставщиков газа и электроэнергии, национального банка и ядерных объектов, согласно источникам информации, изученным Bloomberg News, и документам.

Финансирование США составило крупнейший источник поддержки Украины в области кибербезопасности, заявили источники. Гранты USAID финансировали несколько инициатив по кибербезопасности в Украине, некоторые из которых были одобрены во время первой администрации Трампа, включая усилия по обеспечению безопасности избирательной инфраструктуры страны и ее сетей дипломатической связи, согласно контрактам, изученным Bloomberg News.

Ранее Зеленский назвал три направления, которые будет финансировать Украина после заморозки грантов США.