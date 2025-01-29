Зеленский назвал три направления, которые будет финансировать Украина после заморозки грантов США
Президент Украины Владимир Зеленский уже определил проекты, которые государство будет финансировать вместо замороженных американских грантов.
Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении.
По его словам, есть три основных направления: энергетика, ветеранские проекты и пункты пропуска на границе.
"Будем на это искать больший внутренний ресурс. Есть определенные вопросы и по линии Министерства охраны здоровья, также в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся", – добавил Зеленский.
Напомним, накануне Зеленский пообещал поддержку приоритетным программам в Украине после остановки американского финансирования.
Ранее мы писали, что Офис президента хочет перехватить управление грантовыми организациями в Украине.
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