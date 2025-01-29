Президент Украины Владимир Зеленский уже определил проекты, которые государство будет финансировать вместо замороженных американских грантов.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении.

По его словам, есть три основных направления: энергетика, ветеранские проекты и пункты пропуска на границе.

"Будем на это искать больший внутренний ресурс. Есть определенные вопросы и по линии Министерства охраны здоровья, также в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся", – добавил Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский пообещал поддержку приоритетным программам в Украине после остановки американского финансирования.

Ранее мы писали, что Офис президента хочет перехватить управление грантовыми организациями в Украине.

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