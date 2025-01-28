Президент Владимир Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID в Украине.

Соответствующие заявления прозвучали в традиционном вечернем обращении украинского президента.

По словам Зеленского, он сегодня поручил чиновникам дать отчет о программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены.

"Чиновники представят мне все, и то, что приоритетно, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим", – пообещал Зеленский.

О том, какие программы США финансировали в Украине через USAID, мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1070-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные паблики и солдаты ВСУ сообщали, что российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области. Россияне публиковали видео со своими флагами в разных частях поселка, включая его центр. В ВСУ официально не подтверждают полный выход из Великой Новоселки, заявляя об удержании нескольких позиций в населенном пункте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.