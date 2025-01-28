Во вторник, 28 января, в Украине идет 1070-й день войны с Россией.

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12.22 После 28 февраля часть украинцев потеряют бронь и будут мобилизованы, заявил член оборонного комитета Рады Александр Федиенко.

С 1 марта начинают действовать новые правила определения критической важности предприятий.

"Я могу предположить, что какое-то количество людей действительно будет не забронировано. Но при этом нужно понимать, что эти люди уже имеются на радарах ТЦК. И если так, то огромная вероятность того, что эти люди будут дальше мобилизованы", - заявил Федиенко.

Директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко отметил, сейчас в Украине около 20 тысяч критически важных предприятий и весной их станет меньше на "незначительное количество".

11.23 Французские истребители Mirage 2000-5 должны быть в Украине уже "в ближайшее время" - как и обещалось, к концу первого квартала.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

11.09 В Одессе сотрудник ТЦК продавал повестки за взятки, чтобы мужчины могли свободно перемещаться по Украине, сообщает полиция.

По версии следствия, сотрудник РТЦК за тысячу долларов предложил мужчине выписать повестку на 6 дней, а потом за такую же сумму мог выписать еще одну. Потом он поднял цену на 2000 гривен.

При передаче денег 24-летний военный был задержан.

10.43 В Умани все еще нет света после ночной атаки, сообщает ОВА.

ГСЧС подтверждает, что «Шахед» поразил предприятие. Пожар уже потушили.

10.08 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 65 "Шахедов" из 100. Еще 28 "не достигли цели (локационно утрачены)".

То есть семь беспилотников достигли целей.

ВСУ сообщают, что повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

9.54 Поврежденный в ходе атаки «Шахедов» музей ретро-автомобилей - это музей автомобилей Януковича в Межигорье, свидетельствуют фото здания и номера авто.

В частности, пострадал белый автомобиль «Волга» с номерами ГАЗ 21, который попадал на фото с музея.

9.24 Армия РФ продвинусь на нескольких участках между Покровском и Курахово, свидетельствует карта Deep State.

9.17 В Одессе и пригороде в результате налета "Шахедов" выбиты стекла в четырех многоэтажках, горели 10 легковых автомобилей и поврежден склад с зерном, сообщает ОВА.

Ранены четыре человека.

9.13 В Киевской области в результате атаки «Шахедов» поврежден музей ретро-автомобилей, сообщает ОВА.

Уничтожены 9 транспортных средств и 27 повреждены.

7.52 Последствия атаки дронов по предприятию в Харькове публикуют местные паблики.

7.48 В Умани Черкасской области, судя по комментариям чиновников, был прилёт "Шахедов" по объекту энергетики.

Судя из слов мэра города Ирины Плетнёвой, в Умани начались отключения электричества и горячей воды.

Начальник ОВА Игорь Табурец заявил о "чрезвычайной ситуации", которую ликвидируют спасатели.

7.41 В Харькове ночью "Шахед" попал в производственное помещение одного из предприятий.

В Новобаварском районе в результате удара БПЛА повреждена газовая труба, сгорело пять авто.

В Харьковском районе в результате падения дрона разрушены частный дом и гараж.

6.36 В Одессе в результате ночной атаки «шахедов» повреждены жилые дома и сгорело 4 автомобиля, сообщил мэр города Труханов.