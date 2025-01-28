Анализируем итоги 1070-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинусь на нескольких участках между Покровском и Курахово, свидетельствует карта DeepState.

Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе Андреевки, которая имеет важное значение для обороны территорий к западу от Курахово. Россияне заняли северо-восточную его часть и ведут бои за центр, сообщил украинский боец "Мучной".

К югу от Андреевки через реку Волчья расположено село Константинополь. Контроль над обеими деревнями позволил бы РФ окружить украинские войска на участке от Дачного до реки Сухие Ялы. Поэтому бои здесь идут ожесточенные.

Также заметно, что между Покровском и Курахово россияне движутся и непосредственно к границе Днепропетровской области - со стороны Срибного и Новоандреевки. Там до границ региона осталось менее десяти километров. В том, куда могут россияне двинуться из Донбасса, мы разбирались здесь.

Минобороны РФ сегодня заявило о захвате Двуречной, что на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Глава Харьковской ОВА это опровергает.

"Да, на территории этого населенного пункта ведутся активные боевые действия. Говорить о том, что он захвачен — никаких оснований нет для этого", - сказал Олег Синегубов.

На карте Deep State указано присутствие ВСУ в северо-западном районе поселка и серая зона в его центре. Остальное занято российской армией. Отметим, что РФ ранее заявляла о захвате и соседнего села Западное, но эта информация также не отражается на карте DS.

Если информация о захвате Двуречной подтвердится, то это будет первый населенный пункт на правом берегу Оскола, который россияне захватили с момента своего отступления осенью 2022 года.

К обстрелам. Сегодня ночью во время атаки "Шахедов" были повреждены два предприятия - в Умани, которая осталась без света, и в Харькове.

В Киеве из-за атаки беспилотников горел музей ретро-автомобилей Януковича в Межигорье. Об этом свидетельствуют фото здания и номера авто. В частности, пострадал белый автомобиль "Волга" с номерами ГАЗ 21, который попадал на фото с музея.

В Одессе и пригороде в результате налета "Шахедов" выбиты стекла в четырех многоэтажках, горели 10 легковых автомобилей и поврежден склад с зерном.

Всего по Украине в цели попало не менее семи дронов (если ориентироваться на данные ВСУ). А вчера российские дроны ударили по объекту инфраструктуры в Ивано-Франковске.

В целом в последнее время по "Шахедам" фиксируются регулярные прилеты по критически важным объектам. Не исключено, что это связано с переводом подразделений ПВО в пехоту, о котором писали народные депутаты.

Мобилизация и уменьшение числа забронированных

На днях главком ВСУ Сырский заявил, что возможности мобилизации не покрывают потребность армии в личном составе. В частности, именно этим он объяснил перевод из авиации в пехоту.

Пишут об этом и западные СМИ, которые связываются с украинскими военными на фронте. Они заявили The Economist, что из-за нехватки людей у ВСУ больше нет тактики, кроме как "затыкать дыры".

"У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в хаотичный беспорядок и надеемся, что сможем как-то остановить это", - говорит Купол, который до сентября был командиром бригады на востоке.

По украинским резервам сильно ударили проблемы с мобилизацией и дезертирством. "Мы изо всех сил пытаемся восполнить наши потери на поле боя. Они могут бросить батальон солдат на позицию, которую мы укомплектовали четырьмя или пятью солдатами", - говорит полковник Павел Федосенко, командующий украинской тактической группировкой на Донбассе.

Бригады, которые держат линию фронта Донбасса, постоянно недоукомплектованы, находятся под давлением и трескаются, пишет The Economist. А линия фронта продолжает откатываться назад.

Власть решает эти проблемы "бусификацией" (неизвестно, правда, насколько эффективно, учитывая массовое СЗЧ насильно мобилизованных людей). Также после 28 февраля ужесточатся условия по бронированию - поскольку с 1 марта начинают действовать новые правила критичности предприятий.

"Я могу предположить, что какое-то количество людей действительно будет не забронировано. Но при этом нужно понимать, что эти люди уже имеются на радарах ТЦК. И если так, то огромная вероятность того, что эти люди будут дальше мобилизованы", - заявил член оборонного комитета Рады Александр Федиенко.

При этом владельцы "некритических" предприятий, которые постепенно опустошаются повальной мобилизацией, начали идти на радикальные меры. Например, на Закарпатье владелец мебельного бизнеса решил пригласить на работу десятки мигрантов из Бангладеш - потому что местные жители боятся выходить на работу, чтобы не попасть в армию.

"У нас действительно проблемы с работниками, люди просто не идут работать потому, что нужно становиться на учет в ТЦК", - сообщил коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан. Поэтому порядка 30 бангладешцев уже оформляют визы для переезда в Закарпатье.

Второй ресурс - мобилизация тех, кто раньше числился ограниченно пригодными. Они должны в ближайшие месяцы перепройти медкомиссию, после которой часть этих людей скорее всего будет мобилизована. Ранее требовалось, чтобы ВЛК они прошли до 5 февраля, но недавно власти признали, что это технически невозможно, и будут продлевать этот период еще на три месяца.

Также сегодня Кабмин принял постановление, по которому можно податься на медкомиссию через "Резерв+" - чтобы не стоять лишних очередей в ТЦК за направлением к врачам. Но пока эта функция в приложении недоступна.

Закончится ли война в ближайшее время?

Близкий к Банковой нардеп Вениславский сегодня заявил, что не стоит надеяться на завершение войны в ближайшее время.

"Война не завершится в ближайшее время. Говорю как человек, у которого больше информации из закрытых источников", - сказал член комитета Рады по вопросам нацбезопасности. Он добавил, что и мобилизация, и боевые действия будут продолжаться.

Заявление Вениславского прозвучало как ответ на публикуемые в последнее время в украинских и зарубежных СМИ информации о том, что остановка огня может наступить уже весной (детальнее эти публикации мы вчера анализировали здесь). Ранее эту информацию начали опровергать официальные ресурсы вроде СНБО. А сегодня близкий к президентскому офису нардеп продолжил логику этих опровержений и заявил о продолжении войны.

"Страна" уже рассказывала, что ставка Банковой на данном этапе - что Трамп не сможет договориться с Путиным и продолжит финансировать Украину и предоставлять ей военную помощь.

С другой стороны, если президенты США и РФ придут к консенсусу, то вряд ли украинское руководство сможет "отвязаться" от Вашингтона и продолжить воевать самостоятельно или при поддержке Европы. О невозможности как продолжения войны, так и предоставления Украине военных гарантий без участия Вашингтона говорил неоднократно и сам Зеленский.

Украинцы тем временем ждут установления мира, а не продолжения войны. Большинство из них готовы к переговорам, и этот показатель растет, свидетельствует опрос Socis.

В декабре прошлого года 50,6% опрошенных заявили, что выступают за "поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения войны". В октябре было 49,4%, в сентябре 40,4%, а в феврале 36,1%.

Еще 19,5% высказались за "приостановку боевых действий и временную заморозку конфликта по нынешней линии столкновения". То есть суммарно 70,1% хотят завершения войны.

Продолжать войну до выхода на границы 1991 хотят 14,7% опрошенных, а до выхода на позиции до российского вторжения 24 февраля 2022 года - еще 10,2%. То есть суммарно за продолжение войны выступает 24,9%.

Напомним, это уже не первый опрос, свидетельствующий такую динамику. К примеру, недавний опрос КМИС показал, что за минувший год вдвое увеличилось количество украинцев, готовых к отказу от части территорий ради мира и сохранения независимости.

Проблемы у получателей грантов продолжаются

Продолжаются проблемы у получателей американских грантов в Украине - после того, как Трамп остановил на 90 дней все программы иностранной помощи. Ряд известных украинских медиа, которым давали гранты американцы, начали просить своих читателей о финансовой поддержке.

В частности, об этом прямо сообщают такие СМИ как Hromadske и Bihus info.

"Часть проектов, которые мы реализуем благодаря грантам, временно останавливаются. Именно поэтому нам особенно нужна поддержка каждого и каждой из вас", - пишет Hromadske.

"Агентство (USAID) покрывало значительную часть и нашей деятельности. Поэтому сейчас роль донатов от зрителей меняется – с альтернативного источника на один из ключевых", - пишет Bihus.

"Украинская правда" и "Детектор медиа" также попросили о донатах. Но не назвали прямо причиной этого приостановку проектов USAID.

При этом УП дала понять, что может ввести даже платный доступ на сайт и призывает, чтоб этого не случилось "поддержать" издание.

Просит о поддержке и проект "Детектор медиа", который большую часть своих средств официально получает от источников, финансируемых USAID.

Украинское "Общественное ТВ" сообщает также, что финансовые трудности начались у ряда региональных медиапроектов. А кроме них - у коммунальных структур и мэрий, которые финансировали часть своих проектов на американские гранты (особенно в сфере энергетики).

Получавшие гранты организации, которые опросило "Общественное ТВ", заявили, что не смогут выплатить своим сотрудником зарплату за январь.

Впрочем, на Трампа эти призывы, похоже, не сильно действуют.

Сегодня стало известно, что от отправил в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID.

Нефтяной козырь

Между тем, одним из главных вопросов, который может повлиять на ход войны в Украине является нефтяной фактор.

Судя по заявлениям Трампа, новый президент США рассматривает его чуть ли не как главный рычаг давления на Путина и его позицию.

Напомним, на прошлой неделе он пригрозил ввести новые санкции против российского нефтяного сектора, а также обрушить цену на "черное золото", чтоб лишить Москву денег на войну.

Пока, впрочем, ситуация с "нефтяным рычагом" не очень однозначная.

С одной стороны, приближается 12 марта - дата, с которой в полную силу начнут работать введенные еще при Байдена санкции против нефтяного сектора РФ, включая санкции против танкеров из российского "теневого флота", перевозящих нефть в обход западных ограничений.

Влияние этот момент уже оказывает.

Reuters, со ссылкой на трейдеров, пишет, что Китай и Индия приостановили закупку российской нефти на март из-за роста затрат на ее поставку. По данным агентства, ставка фрахта для танкера по маршруту в Китай увеличились "на несколько миллионов долларов".

Причем речь о танкерах, не затронутых новыми американскими санкциями, которые вступают в силу в марте.

Крупная нефтегазовая индийская компания Bharat Petroleum сообщила на прошлой неделе, что еще не получила новых предложений на поставку в марте, хотя обычно получает их в середине месяца. И теперь она ожидает сокращения грузов по сравнению с январем и декабрем.

С другой стороны, призывы Дональда Трампа обрушить цену на нефть пока не воспринимаются странами-экспортерами: Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ на него не реагируют, пишет агентство Reuters.

По его данным, министры стран, входящих в картель, провели встречу. После нее они заявили, что менять текущий план, который предполагает начало увеличения добычи с апреля, ОПЕК не планирует. И повестка запланированной на 3 февраля встречи стран картеля изменений не претерпит.

Также консультации между собой провели представители Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Ливии.

Ранее, отвечая на вопрос о требовании Трампа увеличить добычу, министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим заявил, что нужно стремиться "к долгосрочной стабильности на нефтяном рынке".

Reuters напоминает, что цены на нефть выросли в этом году. Сейчас ОПЕК+ находится в стадии сокращения добычи, но с апреля начнет ее наращивать, предполагая рост спроса.

Ранее "Би-би-си", анализируя призыв Трампа об увеличении добычи (и, соответственно, снижении цены), пришла к выводу, что быстро сбить цены на "черное золото" не получится.

Смогут ли россияне найти способ, чтоб сохранить большие объемы экспорта нефти, несмотря на уже введенные и еще готовящиеся санкции США, а также что будет с ценами на нефть - все это имеет серьезное значение и для хода войны, и для возможных переговоров по ее окончанию.