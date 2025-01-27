Анализируем итоги 1069-го дня войны в Украине.

Великая Новоселка пала. Что дальше?

Российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области. Об этом пишут украинские военные паблики и сами солдаты ВСУ в соцсетях.

Россияне публикуют видео со своими флагами в разных частях поселка, включая его центр. Минобороны РФ заявило в воскресенье, что он захвачен.

Правда, ВСУ все еще официально не подтверждают полный выход из Великой Новоселки. Спикер группировки "Хортица" Виктор Трегубов настаивает, что ВСУ удерживают несколько позиций в населенном пункте.

"Во избежание окружения украинских сил в южной части населенного пункта, они оттуда были выведены. Украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окрестностям", — заявил сегодня Трегубов в эфире телемарафона. Он добавил, что по состоянию на сегодня российские войска заняли значительную часть Великой Новоселки.

Примерно такую же позицию власти озвучивали вчера, когда уже шли сведения о полной потере населенного пункта. После чегов военный паблик Deep State опроверг позицию командования и заявил, что, судя по публикуем видео, населенный пункт уже полностью захватили россияне.

Также после известий о потере стратегически важного поселка Зеленский снял с должности командующего группы "Хортица" Андрея Гнатова, которого перевели на должность в Генштаб.

Вместо него руководить группировкой отправили главу Сухопутных войск Михаила Драпатого, который известен как "скорая помощь" для особо проблемных участков. Из чего следует, что с Великой Новоселкой действительно все плохо.

Впрочем, потеря поселка, который долгое время был одним из ключевых узлов обороны ВСУ на южном фронте, была предопределена еще на позапрошлой неделе. 17 января стало известно о падении Времьевки к западу от Великой Новоселки, которая оказалась таким образом почти полностью блокирована. Тогда же россияне вошли в сам поселок и начали выдавливать ВСУ оттуда. И все военные аналитики прочили скорое падение этого укрепрайона.

Поэтому главный вопрос сейчас - какая может быть стратегия армии РФ после захвата Великой Новоселки?

Главная опасность для украинских войск в том, что россияне смогут развить наступление оттуда далее на запад в тылу основных оборонительных линий ВСУ. И повторится та же ситуация, что и после падения Очеретино в апреле 2024 года, когда россияне смогли зайти в тыл укрепрайонам украинских войск и обойти их с запада, захватив Карловку, Украинск и Горняк, где ВСУ ранее готовились отражать атаки россиян с востока.

От Великой Новоселки до Запорожья практически прямая линия длинной 125 километров. И южнее нее остаются Гуляйполе, Орехов и других основные укрепрайоны украинских войск на южном фронте. При том, что, как заявляют военные, серьезных фортификаций в степных районах на пространстве от западной границы Донецкой области до Днепра практически нет (хотя власти время от времени публикуют видео со строительства укреплений).

Естественно для того, чтоб развить дальнейшее наступление на запад, россиянам нужны, во-первых, значительные резервы. Во-вторых, наступление должно идти широким фронтом, чтобы избежать фланговых ударов.

И такое наступление, по сути, уже идет.

Если посмотреть карту DeepState в динамике за два месяца, ты мы увидим поступательное движение россиян в западном направлении (то есть в направлении Днепропетровской и Запорожской областей) по широкой дуге от Покровска до Великой Новоселки. И динамика продвижения у россиян здесь значительно выше, чем на других направлениях, что указывает либо на проблемы с линиями обороны у ВСУ, либо на значительную концентрацию сил россиян, либо на то и другое вместе взятое.

К слову, что касается Покровска, то, как видно по карте, основные усилия армия РФ в последние месяцы предпринимала не по штурму непосредственно города, а по его обходу с запада с вектором движения как на север (с целью перерезать дорогу Покровск-Павлоград), так и в сторону границы Днепропетровской области. То есть россияне как бы оставляют Покровск в своем тылу, перерезая постепенно его коммуникации и создавая плацдарм для движения на запад.

Безусловно, до Днепра и Запорожья россиянам еще долгий путь в 140 и 120 километров соответственно. И неизвестно, есть ли у них достаточно для этого резервов и какие силы есть у ВСУ, чтобы сдержать наступление. Хотя понятно, что с учетом потенциальной угрозы украинское командование постарается перебросить сюда необходимые силы, чтобы остановить российское продвижение на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Запорожье и Днепр являются крупнейшими логистическими и промышленными центрами и их потеря фактически "разорвет" логистику ВСУ на значительной части фронта.

Правда, есть вопрос – будет ли российское командование рассматривать данное направление как приоритетное. Либо снизит здесь нажим, а основные усилия и резервы направит на захват северной части Донецкой области (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Святогорск, Лиман).

Если РФ выберет последний вариант, то это станет для ВСУ большой удачей. Пока россияне будут медленно и с большими потерями продвигаться через реки и леса севера Донбасса (крайне трудный театр военных действий для наступления и удобный для обороны), украинская армия сможет подготовить Запорожскую и Днепропетровскую области к защите.



Но, повторимся, пока наибольшее продвижение у РФ как раз в направлении Запорожья и Днепра. И давление здесь не ослабевает.

Три утечки по переговорам

В последние дни в политических и дипломатических кругах Украины активно обсуждается якобы уже составленный Трампом и его командой план-график завершения войны за 100 дней.

Утверждается, что он был передан американцами ряду европейских дипломатов. А от них попал в Украину. Отметим, что, на данный момент, нет подтверждений подлинности этого "плана". Возможно, это действительно план, составленный командой Трампа, а возможно - некий "апокриф", скомпилированный на основе обнародованного ещё в прошлом году до выборов президента США "плана Келлога". Есть признаки, которые указывают как на первый, так и на второй вариант.

Так или иначе, "план" вызвал большой резонанс.

В чем он состоит?

Как утверждается, согласно "плану-графику", Трамп планирует провести телефонный разговор с Путиным в конце января-начале февраля. В начале февраля планируется обсудить план и с украинскими властями.

По итогам общения Вашингтона с Москвой и Киевом переговоры могут быть либо поставлены на паузу (если никаких точек соприкосновения найти не удастся), либо продолжиться (если таковые точки будут найдены).

Во втором случае предусмотрен следующий дальнейший график.

- Зеленский должен отменить Указ, которым запрещается вести переговоры с Путиным.



- в течение февраля-первой половины марта 2025 года, предлагается провести встречу Трампа с Зеленским и Путиным (трехсторонняя встреча или две двухсторонние встречи - решат отдельно). На ней должны утвердить основные параметры мирного плана, а затем продолжить работу над соглашением на уровне спецуполномоченных.



Пока идут переговоры и продолжаются боевые действия Трамп не блокирует отправку военной помощи Украине.



- с 20 апреля 2025 года (Пасха, которую в этом году в один день празднуют все христианские конфессии) по всей линии фронта предлагается объявить перемирие. При этом должны быть выведены все украинские войска из Курской области.



- в конце апреля 2025 года должна начать работу Международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Украиной и РФ о завершении войны при посредничестве США, Китая, ряда стран Европы и "глобального юга".



- в конце апреля начнется обмен пленными по формуле "всех на всех".

- до 9 мая предусмотрена декларация Международной мирной конференции о завершении войны в Украине на основе согласованных параметров.

- росле 9 мая Украине предлагают не продлевать действие режима военного положения и мобилизацию.



- в конце августа в Украине проводятся президентские выборы, а в конце октября – парламентские и местные.

Предлагаемые параметры соглашения, которое должно быть заключено в рамках Международной конференции:



1. Украина не будет членом НАТО и декларирует нейтралитет. Решение о запрете принимать Украину в Альянс должно быть утверждено на саммите НАТО.



2. Украина станет членом ЕС до 2030 года. ЕС берет на себя обязательства по послевоенному восстановлению страны.

3. Украина не сокращает численность армии. США обязуются продолжать поддержку для модернизации ВСУ.



4. Украина отказывается от военных и дипломатических попыток вернуть оккупированные территории. Но официально не признает суверенитет РФ над ними.

5. Часть санкций против РФ будут отменены сразу после заключения мирного соглашения. Часть - на протяжении трех лет в зависимости от соблюдения Россией параметров соглашения. Будут сняты все ограничения на импорт российских энергоносителей в ЕС. Но он, на протяжении определенного времени, будет облагаться европейцами специальной пошлиной, средства от которой направят на восстановление Украины.

6. К участию в выборах в Украине должны быть допущены партии, выступающие в защиту русского языка и за мирное сосуществование с Россией. Должны быть прекращены на госуровне все действия против УПЦ и русского языка.

7. Как особо проблемный выделен пункт о европейском миротворческом контингенте после завершения военных действий. С одной стороны, этого требует Киев в качестве гарантии безопасности. С другой стороны, категорически против РФ. По данному пункту должны быть проведены отдельные консультации между всеми сторонами.

В этом предполагаемом плане особое внимание обращает на себя его привязка к 9 мая. В текущем году в России и в большинстве других постсоветских стран в этот день будет праздноваться 80-летие победы над нацистской Германией во Второй Мировой войне. Поэтому символическое значение завершения нынешней войны к этой дате очевидно (если о завершении войны договорятся).

Однако скоро будет ещё одна круглая дата - 4-11 февраля. 80-летие Ялтинской конференции, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились о послевоенном мироустройстве. Некоторое время назад ходили слухи, что россияне хотели на эти даты провести встречу Путина и Трампа. Или даже Путина, Трампа и Си Цзиньпина, что потом могло было быть Кремлем представлено как "Ялта-2" и "новый передел мира".

Но до этой даты осталось совсем немного времени и пока нет каких-либо достоверных свидетельств, что на начало февраля готовится подобная встреча.

Глава Офиса президента Андрей Ермак после публикации этого гипотетического "плана Трампа" заявил, что "никаких "мирных планов за 100 дней" не существует в реальности".

Тем не менее, еще одна похожая утечка пришла сегодня из-за рубежа. Журналист турецкой газеты Hürriyet, которая считается близкой к президенту Эрдогану, написала, что мирный процесс по Украине начнется в апреле-мае.

"Ожидается, что в апреле-мае будет установлен стол мирных переговоров, который положит конец российско-украинской войне", - написал обозреватель издания Абдулкадир Селви, не раскрывая источника своей информации. Он добавил, что сейчас создается дорожная карта. "Во-первых, будет объявлено о прекращении огня. Затем санкции против России будут пересмотрены", - пишет журналист.

При этом, по его информации, "не представляется возможным в короткие сроки принять решение по оккупированным территориям" Украины (то есть, они останутся под российским контролем). Селви пишет, что и Трамп, и Путин хотят мира, поэтому "у Зеленского, чья американская поддержка была прекращена, нет никакой возможности уйти из-за стола".

После публикации этой статьи ее опроверг центр по борьбе с фейками при СНБО Украины. Он заявил, что утечки в зарубежных СМИ о сроках начала переговоров по Украине "не соответствуют действительности".

В центре добавили, что сейчас "будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда начнутся переговоры и прочим". Но "на данный момент информация, фигурирующая в медиа разных стран, совершенно не соответствует действительности".

В то же время сегодя прошла еще одна знаковая утечка на тему предстоящих переговоров - если ей верить, то начало переговоров уже этой весной действительно обсуждается в украинском руководстве.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, глава ГУР Буданов заявил депутатам об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета. Это заявление прозвучало в Раде на закрытой встрече, где руководителям парламента и фракций командование сил обороны докладывало о реальном положении военных дел.

"Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько еще времени у нас есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", – рассказал изданию один из участников встречи. "Все так переглянулись и замолчали. Наверное, надо, чтобы все получилось", – "немного растерянно резюмировал" депутат.

В ГУР после этого официально опровергли, что Буданов такое заявлял. Но не стали оспаривать сам факт встречи в Раде и выступления там начальника разведки. Власти также раскритиковали нардепов, которые допустили утечку секретной информации с закрытого мероприятия.

По версии нардепа Гончаренко, Буданов действительно делал тревожные заявления, но не призывал к переговорам, а говорил о сложной ситуации на фронте - "если ничего не изменить, фронт может сыпаться и будут проблемы", передал депутат слова главы ГУР.

То есть, имеем сейчас два предполагаемых, но неофициальных и неверифицированных "мирных плана", которые обсуждаются в СМИ и в политических кругах. И предполагаемое заявление Буданова - то ли о переговорах, то ли о нарастающих проблемах фронта (впрочем, если они продолжат "нарастать", то переговоры становятся и так автоматически более вероятными).

Что касается оценки "Страны" по дальнейшему развития событий, то мы ее давали в статье от 23 января. И оценка эта пока остаётся неизменной.

Если кратко, то ключевым моментом станет то, какую именно стратегию выберет Трамп.

А именно - будет ли он сейчас предлагать Путину какие-либо "мирные планы" и вести с ним переговоры, либо встанет на позицию, которую продвигает "партия войны" на Западе и украинские власти: вообще пока ничего не предлагать Кремлю, не вести речь ни о каких компромиссах с ним, а усиливать давление на РФ экономическое (через санкции и снижение цен на нефть) и военное (через увеличение поставок оружия Украине). И далее ждать, пока Путин сам не запросит мира и не примет продиктованные условия.

По такой вариант в западных СМИ уже идет мощная пиар-кампания и появляются статьи о том, что "экономика России вот вот рухнет, стоит только поднажать", а самого Трампа "пугают" тем, что если он пойдет на компромиссы с Путиным ражи завершения войны, то будет "выглядеть слабаком".

Если Трамп выберет второй путь (не делать сейчас никаких мирных предложения России, а, наоборот, усилить на нее давление), то к Пасхе и к 9 мая нас может ждать не завершение войны, а ее резкая эскалация. С перспективой втягивания в военный конфликт напрямую стран НАТО.

Если же Трамп решит выдвинуть сейчас мирные предложения, то ключевой вопрос - удастся ли ему договориться по ним с Путиным. Тут, безусловно, все будет зависеть от предлагаемых условий, но шансы на то, что получится прийти к соглашению о завершении войны в ближайшее время в таком случае далеко не нулевые.

По какому пути пройдёт Трамп станет понятно уже в ближайшие недели в зависимости от того состоится ли его прямой и публичный контакт с Путиным и если да, то каков будет итог разговора.

Украине обрезали гранты

В субботу Трамп подтвердил, что заморозил иностранную помощь США другим государствам. И это уже по полной программе ощущает Украина. В субботу вечером первые украинские организации, финансируемые на американские правительственные гранты, начали получать распоряжения о прекращении работ - в рамках остановки программ помощи по линии Госдепартамента.

Как сообщила газета Financial Times, такие письма начали приходить получателям денег крупнейшего американского агентства USAID - а оно является одним из главных источников американского финансирования в Украине, включая помощь по вопросам безопасности.

Теперь подрядчикам заявили, что нужно заморозить работы до дальнейших предписаний. Директор одной из неправительственных организаций, работающих в Киеве, уже заявил газете, что заморозка финансирования может стать "катастрофой" для их НПО.

При этом, по данным FT, американские дипломаты в Европе уже написали в Госдепартамент запрос по возобновлению финансирования Украины, чтобы его исключили из 90-дневной заморозки. Но оттуда пока ничего не ответили.

Украинские СМИ также подтверждают остановку финансирования по линии USAID. И пишут, что фонд остановил вообще все программы в Украине. В том числе прекратил работу работающий в Украине фонд Chemonics International, один из крупнейших получателей средств USAID.

Прекратили работу проекты, связанные и с обороной. Так, о закрытии Линии поддержки ветеранов и Хаба в Виннице уже сообщила соучредительница Veteran Hub. Также массово останавливаются проекты в прифронтовых регионах. В одном только Николаеве закрыты десятки программ.

Нардеп Марьян Заблоцкий сообщил , что всего в Украине действует 112 проектов USAID на общую сумму семь миллиардов долларов. Причем он поддерживает приостановку их финансирования, потому что "почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому бездарны и бессмысленны", а большая часть этих средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний-исполнителей этих грантов.

В частности, 297 млн долл. были выделены на коммуникации за три года:

- Поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием "Эбаут";

- Поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни "Разом" и проведении концертов;

- Проведение организацией "Изменения" (Don't Take Fake, DTF) резиденции электронной музыки;

- Создание мурала и серии культурных событий организацией "CUKR";

- Создание продюсером Татьяной Поставной и певцом Владимиром Дантесом реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах;

- Выпуск первой серии проекта "КолледжCheck";

- Выпуск второго сезона проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".

"И таких проектов – десятки. Возможно, оно кому-то нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое?" - говорит Заблоцкий.

Ранее украинские власти заявляли, что на военной помощи остановка финансирования пока не отразилась - она продолжает поступать в соответствии с решениями, принятыми еще при Байдене (правда, при Трампе пока еще новых решений о выделении военной помощи не принималось).

В любом случае "звоночек" для Киева от новой американской администрации прозвучал тревожный. Остановка помощи по линии НПО выглядит беспрецедентной за все годы работы USAID и других американских фондов в Украине.

То есть, у Трампа начали реализовывать свои обещания по сокращению расходов на иностранные государства. И то, что из списка на сокращение не исключили воюющую Украину (и при этом исключили уже подписавший перемирий с ХАМАС Израиль и ни с кем не воюющий Египет), показывает, что отношение Трампа к Украине все ж таки будет отличаться от политики Байдена и всех остальных западных стран.

Но, как мы уже писали, основным расчетом украинского руководства сейчас является то, что Трамп, не сумев прийти к общему пониманию с Путиным, продолжить так или иначе поддерживать Украину. Хотя, судя по "обрезанию" грантовой помощи, события могут развиваться и в другом направлении.

Сценарии завершения войны. Версия сторонников Киева

В той части Запада, которая выступает против переговоров с Россией и за продолжение помощи Украине, настроения царят достаточно пессимистические.

Британская The Times, описывая четыре возможных сценария окончания войны в Украине, указывает, что ни один из них не подразумевает возврата Украине потерянных территорий.

Издание указывает, что Украина "стоит на коленях", хотя она "еще не сломлена". "На поле боя картина еще никогда не была такой мрачной. В 2024 году российские войска захватили в шесть раз больше украинской территории, чем в 2023 году", - говорится в статье. Газета предлагает "не принимать во внимание маловероятные сценарии, связанные с внезапной смертью Путина или волшебным украинским контрнаступлением". И выделает четыре "реалистичных исхода войны".

Первый сценарий - поражение Украины. Это может произойти, если Россия решит продолжить войну, а Украина будет отрезана от поддержки США. Издание считает, что "Трамп будет опасаться допустить такой катастрофический исход".

Второй сценарий- "плохой мир", когда в отсутствие должной поддержки США Украина "из слабой позиции" подпишет мирное соглашение, которое приведет к разделению страны и установлению марионеточного правительства в Киеве.

Третий сценарий - прекращение огня, как часть переходной фазы, ведущей к окончательному урегулированию, мирному соглашению и реальному завершению войны.

"Это может привести к региональной стабильности и выживанию Украины с ограниченной безопасностью и экономическими гарантиями", - говорится в статье. При этом "само по себе прекращение боевых действий просто заморозило бы войну вдоль существующих линий фронта, позволив начать боевые действия снова в удобное для России время".

Издание напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио выступает за долгосрочное соглашение.

Четвертый сценарий предполагает урегулирование, при котором Киев окажется "в позиции силы".

При этом сценарии США "наделят Украину полномочиями, чтобы она могла участвовать в мирных переговорах с позиции силы". "Усиление Украины" означает введение Трампом санкций против России и обещание поддержать Украину оружием и деньгами, если Россия решит уклониться от мирных переговоров либо будет в них "участвовать недобросовестно".

Но даже в этом варианте маловероятно, что территориальные завоевания России будут сведены на нет.

Издание указывает, что победу или поражение Украины в конечном итоге будут определять не территориальные вопросы, а в чьей сфере влияния окажется большая часть страны после того, как прозвучит последний выстрел.