С момента инаугурации президента США прошло уже три дня, и за это время Дональд Трамп резко поменял свою риторику об Украине в сравнении с той, что звучала до 20 января и той, что была до выборов.

От прежних времен остались только заверения в желании поскорее завершить войну в Украине.

В остальном же из его уст раздаются крайне жесткие заявления в адрес Владимира Путина. Если резюмировать, их смысл следующий: Украина готова к сделке по завершению войны, поэтому все вопросы теперь к России. Путин должен принять решение и остановить войну. Если он этого не сделает, Белый дом введет против РФ максимально жесткие санкции и обрушит цену на нефть.

Угрозы Трампа Москве за отказ от переговоров по Украине выглядят несколько парадоксально. Если посмотреть на последние сигналы из Украины и России, то против "быстрой сделки" куда чаще высказывались Киев и его европейские партнеры. Москва же всячески намекала на готовность к переговорам.

Владимир Зеленский в своих последних интервью продолжал настаивать на том, что завершать войну сейчас нельзя (что прямо противоречит словам Трампа), и заявил, что для начала диалога с РФ Москва должна отвести войска на линию февраля 2022 года, что в нынешних условиях, когда российская армия наступает, выглядит нереалистичным.

При этом, хотя последние заявления Трампа и называют ультиматумом Путину, по своей сути они таковыми не являются, так как не содержат главного - конкретных условий, которые должна выполнить сторона, которой этот ультиматум выдвигается. Они содержат лишь общее требование "остановить войну".

Но каким образом это должен, по мнению Трампа, сделать Путин? Отвести войска на границы 1991 года? на линию 2022 года? остановить огонь по линии фронта? Этого Трамп не говорит. В связи с чем есть две версии.

Первая исходит из того, что контакты между Трампом и Кремлем по условиям завершения войны уже идут. Но либо переговорный процесс зашел в тупик из-за несовпадения позиций и Трамп решил надавить на Путина публичными угрозами, чтобы, например, тот согласился просто на прекращение огня без каких-либо дополнительных условий (или с минимальными условиями), либо Москва и Вашингтон уже обо всем друг с другом договорились и в ближайшее время эти договоренности будут озвучены, но Трамп теперь хочет создать впечатление, будто это не он "прогнулся", а Путин. Для этого и делает резкие заявления с "ультиматумами".

Слабым местом этой версии является то, что до сих пор не было никаких даже неофициальных утечек о процессе переговоров и передаче Трампом Путину неких конкретных предложений.

Согласно второй версии, Трамп четко занял позицию, которую продвигают украинские власти и "партия войны" на Западе, призывая вообще ничего не предлагать Путину, а лишь усиливать давление на РФ и увеличивать поставки оружия Киеву. И делать так, пока Кремль не капитулирует, приняв те условия завершения войны, которые ему продиктуют Украина и Запад. То есть это прежняя стратегия войны "до победного конца", которая не подразумевает ее быстрого завершения.

Правда, это противоречит как заявлениям самого Трампа, который продолжает обещать скорейшее завершение войны, так и заявлениям его соратников, в частности, госсекретаря Марко Рубио, который говорил, что Украине и России нужно идти на компромиссы.

Но Трампу идею давить на РФ до победы могли "продать", рассказав о том, что экономика РФ находится на грани краха и нужно лишь пригрозить усилением санкций и падением цен на нефть, а также подключить к давлению на Россию Китай - и Путин будет вынужден быстро принять все условия, которые ему продиктует Вашингтон. К слову, поток публикаций в западных СМИ на эту тему резко усилился как раз в последние дни. В разных изданиях появляются статьи с одной и той же мыслью: если надавить на РФ, то уже к концу года она не сможет продолжать войну, Кремль очень беспокоит состояние экономики, нужно усилить санкции - и уже через несколько месяцев Москва запросит мира и т.п.

Напомним, крах российской экономики предсказывают с начала войны, но этого не происходит. И сейчас немало экспертов также полагают, что слухи о скором экономическом обвале РФ несколько преувеличены. Цены на нефть пытались снизить еще при Байдене, но и этого не вышло. Да и зачем нужны низкие цены на нефть нефтедобывающим странам (равно как и американским нефтяникам), не очень понятно. В целом, в реалистичности этой задачи тоже есть сомнения.

Будет ли Китай давить на РФ по просьбе Трампа с учетом четкого антикитайского курса последнего? Гарантий нет.

Правда, в последние дни появилась версия, что своими призывами к Путину прекратить войну Трамп пытается вызвать к жизни движение за мир внутри РФ - среди как элит, так и населения. Но об этом можно было хотя бы теоретически, если бы Трамп публично выдвинул конкретные условия завершения войны, которые в глазах россиян выглядели бы вполне приемлемо (например, прекращение огня по линии фронта, заморозка членства Украины в НАТО, снятие с РФ санкций), а Путин ответил бы на это отказом, продолжая требовать всю территорию четырех областей, включая Херсон и Запорожье. Тогда, возможно, в России и могло бы начаться определенное брожение. Но вряд ли это возможно после нынешнего "ультиматума" Трампа Путину с угрозами и требованиями прекратить войну ещё до каких-либо переговоров. Тем более что с подобными призывами к Путину уже почти как три года обращались все западные лидеры, но на российское общество это сильно не действовало.

Но вернёмся к обещанным Трампом мерам давления на Россию. Если даже их и удастся реализовать и от них будет сильный негативный эффект для российской экономики, то случится это далеко не сразу, а на способности РФ продолжать войну скажется еще позже.

Наконец, если Путин почувствует, что дело принимает тяжелый для РФ оборот, он может сам резко в любой момент поднять ставки вплоть до угрозы применения ядерного оружия. И в итоге война не только не закончится (как обещает Трамп), а рискует перерасти в третью мировую.

Напомним, о том, что Трамп может стать на позицию "партии войны" и в итоге втянуться в войну в Украине ещё сильнее, накануне инаугурации заявлял его бывший советник Стив Бэннон. Он считает, что Трамп может попасть в ловушку, подготовленную альянсом американской оборонной промышленности, европейцев и "сбившихся с пути" соратников нового президента, среди которых, по мнению Бэннона, и спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

О том, что ситуация при Трампе может развиваться не только в направлении мирного урегулирования, но и по сценарию затягивания войны или даже ее резкой эскалации, неоднократно ранее писала и "Страна".

Но, повторимся, однозначно делать выводы о том, что шансы на скорейшее завершение войны в Украине уже обнулены, еще рано. Не исключено, что мы действительно наблюдаем некий торг, за которым последует та самая сделка, о которой любит говорить Трамп. Тем более что он угрожает сейчас не только России, но и по разным поводам многим другим странам. И это уже воспринимается как его стиль ведения переговоров.

Ключевым моментом станет встреча Трампа и Путина и ее итог. Либо отсутствие такой встречи, что само по себе будет индикатором срыва переговоров и ухода войны "вдолгую".