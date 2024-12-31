Несмотря на многократно повторенные заявления Дональда Трампа и его соратников о намерении закончить войну в Украине в короткие сроки, то, что команда будущего президента США реально будет работать в этом направлении, на 100% не предопределено.

Политику Запада и, в частности, США в последние три года определяла "партия войны", которая считает, что война в Украине – это ловушка для Путина и уникальная возможность ослабить и истощить РФ.

А потому данная "партия" категорически против остановки войны в ближайшее время, так как это обнулит все предыдущие усилия и, в ее понимании, даст Путину выскользнуть из ловушки, в которую его затягивали долгие годы. Да еще и выскользнуть на фактически "победных" условиях, оставив за собой захваченные украинские территории и сняв вопрос о вступлении Украины в НАТО.

В качестве аргументов за продолжение войны эта "партия" использует приведенные здесь тезисы о скором "крахе РФ" под грузом военных, экономических и прочих проблем, убеждая Трампа не предлагать Путину компромиссные варианты мира, а воевать дальше, усиливая давление на Москву по всем направлениям.

"Партия войны" очень влиятельна. Именно она заложила стратегическую линию Запада в отношении Украины и России. И развернуть этот курс Трампу будет крайне непросто, хотя и возможно.

Аргументы "партии мира" также известны – время работает не на Украину, дальше условия будут еще хуже. Запад сам находится в системном кризисе, вызванном деиндустриализацией, падением конкурентоспособности экономики, огромной эмиссией доллара и евро. В таких условиях и далее увеличивать военные расходы крайне проблематично, так как чревато либо гиперинфляцией, либо резким сокращением социальных расходов и фактическим демонтажом социального государства на Западе (а вместе с этим и демонтажом демократии, так как на выборах за такие перемены не проголосуют). Наконец, как дамоклов меч висит угроза ядерной войны.

Все это дает аргументы тем силам на Западе, которые призывают вести дело к прекращения огня в Украине.

Кроме того, важнейшим фактором, который играет против "партии войны" на Западе является провал ее стратегии по войне в Украине. Изначально она исходила из того, что западные санкции уничтожат российскую экономику и режим Путина быстро рухнет. После того, как этого не случилось, стал распространяться тезис о том, что российская армия крайне слаба и будет разгромлена ВСУ, а также параллельно продвигалась теория, что в РФ на фоне поражений начнется неизбежная смута.

Однако оба этих тезиса обнулились в 2023 году, когда контрнаступление ВСУ закончилось неудачей, а мятеж Пригожина провалился. Поэтому, когда теперь "партия войны" продвигает тему, что "нужно еще чуть-чуть подождать и Россия рухнет", доверие к таким прогнозам уже сильно подорвано.

Тем более, что в позиции "партии войны" с самого начала было заложено глубинное противоречие. А именно - стремление, с одной стороны, жестко наказать Россию за вторжение в Украину с фатальными последствиями для власти Путина. С другой стороны - неготовность вступать в войну с РФ напрямую из-за страха ядерного конфликта и ставка на то, что задачи будут выполнены силами лишь ВСУ. Хотя разница потенциалов Украины и России делала такую ставку, мягко говоря, очень рискованной.

Более того, как выяснилось уже в ходе войны, Запад побоялся подводить РФ даже к грани поражения, из-за все той же угрозы ядерной войны. Западные СМИ неоднократно писали, что ещё осенью 2022 года в Вашингтоне пришли к выводу, что, если власти РФ посчитают, что они стоят перед лицом военного разгрома, то могут применить ядерное оружие. И стремление не допустить этого во многом и стало определять поведение Вашингтона. В том числе, и относительно объемов помощи Киеву (концепция "войны на медленном огне").

В целом на Западе растет ощущение тупика в прежней стратегии по Украине и разочарование в ней, а также тревога перед перспективами эскалации войны с втягиванием в нее НАТО.

И это делает вероятность смены стратегии далеко не нулевой.

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Полностью прогноз "Страны" на 2025 год читайте в отдельном материале.