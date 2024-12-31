Атмосфера, в которой Украина встречает новый 2025 год разительно отличается как от ситуации декабря 2022 года, так и декабря 2023-го.

Декабрь 2022 года был временем, когда только недавно ВСУ одержали крупные успехи – был освобожден Херсон и почти вся Харьковская область. Страна жила ожиданием грядущего контрнаступления и скорой победы.

Декабрь 2023 года прошел под знаком разочарования, усталости, тревоги и неопределенности. Контрнаступление провалилось, российская армия перехватила инициативу на фронте. Надежды на смуту и дестабилизацию в России также пошли прахом вместе с провалом мятежа Пригожина. Становилось понятно, что скорой победы не будет, война затягивается, исход ее непонятен, а жертвы могут быть очень большими.

2024 год принёс Украине еще более многочисленные трудности и проблемы. Однако нынешний декабрь проходит под знаком новой надежды. Но надежды уже не на победу путем выхода на границы 1991 года (невозможность этого достичь военными средствами уже признает и Зеленский), а надежды на скорое прекращение войны и мир. Она появилась после победы Трампа на выборах президента США. Так как он неоднократно повторял (и повторяет), что намерен как можно скорее закончить войну.

Получится ли это – главный вопрос, о котором мы сегодня поговорим в нашем прогнозе на будущий год.

1. Ситуация на фронте: Россия перехватила инициативу и феномен Курска

Ситуация на фронте в 2024 году характеризовалась переходом инициативы к России. Армия РФ наступала весь год почти по всей линии фронта. Исключение – Курская область. Однако и там прорыв ВСУ был достаточно быстро остановлен, не достиг предполагаемой главной цели (Курской АЭС) и сейчас россияне постепенно отвоевывают территорию.

Ни до, ни после повторить курский прорыв ВСУ не смогли, хотя и пытались (атаковали и Белгородскую область, и Брянскую, а также Курскую в других местах, но безуспешно).

На остальных направлениях у россиян было продвижение, ускоренное, в том числе, и переброской одних из самых боеспособных подразделений ВСУ в Курскую область.

Наиболее существенное продвижение было на покровско-кураховском участке, где армия РФ проводила свою стратегическую операцию по отодвиганию линии фронта от Донецка и Мариуполя встречными ударами с севера и с юга. То, что именно такой план у россиян на данном направлении мы писали еще в начале августа и наш прогноз практически полностью сбылся.

Покровско-кураховская операция российских войск это также и создание плацдарма для дальнейшего наступления на Днепр и Запорожье, заходя в тыл основным линиям обороны ВСУ, расположенным на южном фронте по линии "времьевский выступ - Гуляйполе - Орехов - Каменское". Неизвестно, правда, есть ли для такого масштабного наступления достаточно резервов у российской армии, но потенциально удар ВС РФ от Курахово, Покровска, Селидово и Великой Новоселовки в направлении Запорожья и Днепра это сейчас самая большая угроза для украинской армии.

2. Причины успехов России

Основных причин успехов россиян три.

Первое – улучшение качества управления боем и боеспособности российских войск, их преимущество в оружии (в первую очередь – КАБы), а также начавшее проявляться к концу года преимущество в дронах.

Второе – увеличение численности российских войск в Украине при уменьшении численности ВСУ. Этот момент очень важный, так как делает бессмысленными многочисленные дискуссии о соотношении потерь, темпах мобилизации и т.д. Динамика численности войск на поле боя – интегрированный показатель, который учитывает все приведенные выше переменные. И тот факт, что россиян на фронте становится больше, а украинцев меньше, так как темпы мобилизации не покрывают текущие потери ВСУ, подтверждается как официально, так и неофициально с обоих сторон.

Третий – падение дисциплины и боевого духа украинских войск из-за непонятных перспектив затянувшейся войны, отсутствия крупных побед, а также из-за гибели большого числа идейных и мотивированных добровольцев и замены их на низко мотивированных "бусифицированных" новобранцев. Отсюда – рост числа СЗЧ и случаев отказа выполнять приказ в рядах ВСУ (подробнее об этом мы писали здесь).

3. Главные индикаторы ситуации на фронте

Касательно дальнейших перспектив есть две противоположные оценки. По одной из них украинская армия движется к скорому развалу, истощению резервов и краху обороны. По второй – ничего критического для ВСУ не происходит, украинская армия копит резервы (причем, ряд российских военных блогеров полагают, что Украина их может задействовать для наступления уже в ближайшее время), а резервы РФ быстро истощаются и, в скором времени, наступление россиян начнет буксовать и остановится.

Точно сказать какая из этих версий верна пока невозможно из-за недостатка информации.

Однако можно выделить несколько индикаторов, которые будут свидетельствовать о том, что ВСУ критически теряет боеспобность и ее резервы исчерпаны.

Первый – выдавливание украинских войск из Курской области, контроль над плацдармом в которой имеет для украинских властей очень большой политическое значение и если на его удержание не хватит сил, это будет свидетельством того, что у ВСУ есть очень серьёзный недостаток резервов даже для приоритетных направлений.

Второе – прорыв российских войск к Харькову, для остановки наступления россиян к которому весной-летом этого года были отправлены серьезные силы украинских войск и если они не смогут удержать оборону это также станет свидетельством истощения резервов.

Третье – Днепр и Запорожье. Прорыв к ним российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на значительной части восточного. И если резервов у ВСУ не хватит, чтоб защитить данное направление, это означает, что события развиваются по наихудшему для ВСУ сценарию.

Четвертое – создание россиянами плацдарма на правом берегу Днепра – в районе Херсона и/или же в районе Днепра и Запорожья (если РФ смогут захватить эти города). Это создаст потенциальную угрозу наступления российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря. Если ВСУ не смогут ее предотвратить, это станет свидетельством критического падения боеспособности украинских войск.

Пятое – прорыв российских войск к Киеву, что создаст угрозу полного военного разгрома Украины.

Но ничего из этого пока не происходит.

Украинская армия с боями отступает в Донецкой области, но фронт не валится, боеспособность и управляемость украинских войск сохраняется, критические линии снабжения ВСУ не перерезаны, к крупнейшим украинским городам российские войска не подошли.

Безусловно, проблемы, которые есть у ВСУ имеют накопительный эффект и когда их станет слишком много, фронт может рухнуть "в один момент". Но также нельзя исключать и другой вариант, что российская армия рано или поздно истощит свои резервы в наступлении и остановится, не дойдя до стратегически важных рубежей.

4. Стратегия Украины на 2025 год с поправкой на Трампа

Последнее предположение лежит в основе базовой стратегии войны Киева.

Украинское военно-политическое руководство исходит из того, что российская армия в ближайшее время исчерпает свой наступательный потенциал, не продвинувшись нигде кроме Донбасса, Украина накопит силы, сделает рывок в создании роботизированных систем, а также дальнобойных ракет, которые добивают до Москвы, так или иначе решит проблемы с пополнением армии (например, снизив возраст мобилизации до 18 лет). После чего сможет перехватить инициативу на фронте.

Россия же, как считают в Киеве, в такой ситуации будет вынуждена объявить мобилизацию, что, по расчетам украинской власти, должно привести к внутренним потрясениям в РФ. Плюс, как и ранее, у Киева есть надежда на нарастание социально-экономических проблем России из-за эффекта санкций, а также на рост межнациональных и межрелигиозных противоречий внутри РФ. В первую очередь между русскими и мусульманами.

Исходя из этого украинские власти, а также западная "партия войны" выступают против скорейшего завершения войны по линии фронта, полагая, что время играет на победу Украины, под которой, правда, понимается уже не выход на границы 1991 года (хотя и эта цель полностью не снимается как задача-максимум), а принуждение РФ согласится с членством Украины в НАТО и с присутствием западных войск на украинской территории. В Киеве понимают, что сейчас Москва на такие условия не согласится, а потому украинские власти и против переговоров на данном этапе (о чем прямо заявляет Ермак). Но полагают, что в дальнейшем позиции Кремля на фронте ослабнут и он будет вынужден принять условия Украины (более того, ширятся слухи, что в ближайшее время, чтоб доказать правильность этого тезиса, ВСУ предпримут попытку наступления на одном из участков фронта).

Но это оценка украинской власти, которая, естественно, может быть кардинально ошибочной, так же как она оказалась ошибочной в 2023 году, когда были ожидания быстрой победы после контрнаступления или в 2022 году, когда все ждали, что экономика РФ рухнет под тяжестью санкций.

Кроме того, далеко не все и внутри Украины считают, что стратегия украинской власти правильная. И в военных, и в политических кругах все шире распространяется мнение, что ставка на "долгую войну" губительна в первую очередь для самой Украины, так как она истощается гораздо быстрее России. И время работает против Киева, особенно с учетом политической турбулентности на Западе и непонятных перспектив дальнейшей помощи Украине. Согласно этой точки зрения, если есть возможность закончить войну в ближайшее время ее нужно заканчивать по линии фронта и даже без гарантий вступления в НАТО. Потому что далее условия мира могут быть для Украины гораздо хуже.

Но, повторимся, позиция украинской власти иная. На Банковой считают, что время работает на Украину, а потому на переговоры сейчас идти не нужно.

Поэтому многие действия украинской власти и западной "партии войны" (о ней мы поговорим подробнее чуть позже) направлены на срыв или максимальное затруднение переговоров с Россией. Отсюда и разрешение на удары дальнобойными ракетами, и попытка настоять на приглашении Украины в НАТО, и убийства высокопоставленных российских деятелей в Москве, и многое другое.

Однако важно отметить, что Киев может придерживаться подобной стратегии только до тех пор, пока основной позицией в США и на Западе является позиция "партии войны".

Если в Вашингтоне будет, несмотря на все старания "ястребов", утверждена концепция, что войну нужно поскорее заканчивать по линии фронта или на иных компромиссных с Россией условиях (а именно ее сейчас продвигает Трамп), то Киев не сможет ей сопротивляться и будет вынужден новой стратегии американцев подчиниться, так как без поддержки Запада он войну продолжать не сможет.

И тогда все будет зависеть от того, смогут ли США договориться с РФ об условиях окончания войны.

От вопроса как, когда и на каких условиях закончится война является определяющим и для вопросов внутренней политики Украины – будут ли выборы, сможет ли Зеленский удержаться у власти.

5. Первая возможная стратегия России – принуждение Украины и Запада к условиям Путина

Если стратегия украинской власти, в целом, понятна ("воевать дальше, но если Вашингтон скажет не воевать, то идти на переговоры"), то относительно стратегии России есть две версии.

Первая из них исходит из буквального понимания официальных заявлений Кремля о неизменности июньских условий Путина – передача под контроль РФ всей территории четырех областей, отмена санкций, ограничение численности и вооружений ВСУ, "денацификация" во внутренней политике Украины, снятия санкций, заключение полноценного мирного договора с фиксацией новых границ как международно-признанных. А без выполнения всех этих требований, а также без вывода украинских войск из Курской области, Путин войну останавливать не будет. Также в околокремлевских экспертных кругах в ходу предположение, что одна из главных целей Путина – это "перезагрузка" украинской государственности, чтоб не иметь с Киевом проблем в будущем. Близкие к российской власти политологи публикуют сценарии, по которым Украина, после окончания войны на оставшихся под контролем Киева территориях разделится на две части. На центральную Украину – лояльное и подконтрольное Москве формально независимое государство, и на западную Украину, куда предполагается вытеснить антироссийские "националистические элементы". Плюс к тому - устранение от власти Зеленского, о "нелегитимности" которого постоянно говорят в Москве.

Отметим, что Украина может принять эти условия только в трех случаях.

Первое – если ее заставит это сделать Запад путем максимально жесткого давления и угроз.

Второе – если ВСУ будут полностью разгромлены или окажутся на грани неминуемого разгрома.

Третье – если Россия сможет долгосрочно "выключить" украинскую энергетику и сделает тем самым невозможным функционирование экономики и вообще жизнь людей на территории Украины пока идет война.

Признаков готовности Запада оказывать давление на Киев ради выполнения путинских требований пока не видно никаких. Хотя даже если такое принуждение и последуют, то далеко не гарантировано, что украинские власти смиренно согласятся выполнить все требования, а не продолжат сопротивление. Потому что одно дело пойти под давлением Запада на остановку войны по линии фронта (тем более, что за это выступают и многие в Украине). И совсем другое – фактически согласится с передачей России контроля над всей страной или большей ее частью.

Второе и третье условие также не реализовано и не факт, что сможет быть реализовано в обозримом будущем.

Впрочем, в Кремле могут полагать, что время играет в его пользу, а потому и торопиться с завершение войны и идти на какие-то компромиссы с Трампом и Украиной не следует, так как ситуация на фронте будет для ВСУ и далее ухудшаться, энергетика постепенно уничтожаться и потому, рано или поздно, Украина и Запад будут вынуждены пойти на выполнение условий Путина. Причем, возможно, даже еще более жестких, в сравнение с июньским вариантом.

В общем, это сценарий "длинной воли", о которой часто любит говорит Арестович как о главном "секретном оружии Путина" - идти год за годом, несмотря на жертвы и трудности, к намеченной цели. Как это произошло, в свое время, с Чечней. Когда от начала Второй Чеченской войны и до момента окончательного ее "замирения" и подчинения ушло 6-7 лет.

6. Вторая возможная стратегия России – остановка войны по линии фронта

Вторая точка зрения гласит, что Кремль куда более осторожно оценивает перспективы РФ в долгой войне, понимает большие риски, которые она с собой несет, включая необходимость реализации мер, на которые российские власти идти не хотят (например – мобилизация). А потому, по данной версии, Путин на самом деле настроен на скорейшее и компромиссное завершение войны – остановка войны по линии фронта (при условии вывода украинских войск из Курской области), нейтральный статус Украины. Плюс – выполнение части других условий (например – отмена санкций, некоторые изменения во внутренней политике Украины).

О том, что позиция у РФ может быть более гибкая, чем заявляется официально, время от времени пишут западные СМИ со ссылкой на источники. Также на это указывает достаточно сдержанная реакция Москвы на удары западным дальнобоем по РФ. Ряд наблюдателей воспринимают это как стремление Москвы взять паузу до прихода к власти Трампа и не закрывать возможности договориться с ним.

В целом же, очевидно, что в российских элитах существуют разные точки зрения на вопрос дальнейшего продолжения войны и отношения к перспективе ее скорейшей остановки. Часть выступает за войну до победного конца. Другие же считают войну в Украине грандиозной ловушкой, в которую угодила Россия. И если из нее можно будет выбраться относительно безболезненно и на выгодных для РФ условиях (фиксация завоеваний в Украине и ее нейтральный статус), то это уже будет грандиозная российская победа.

И от того, на какой позиции будет стоять РФ и зависит, во-многом, исход переговоров, если они, конечно, будут вообще Трампом инициированы.

Возможно, действительно Кремль полагает, что время играет на него и потому откажется от компромиссов, продолжив войну. И тут весь вопрос в том, насколько российские власти трезво оценивают перспективы на фронте, по экономике и в плане поддержания стабильности внутри страны.

Если оценка перспектив скорого развала обороны ВСУ и прочности экономики РФ окажется ошибочна, то это может иметь далеко идущие негативные последствия для России. В том числе и вызвав ухудшение положения Москвы в мире, особенно, среди стран глобального юга (потому что РФ будет выглядеть как государство, которое под какими-то непонятными для международного сообщества предлогами отказалось от предложения прекратить войну, взяв, по сути, на себя ответственность за дальнейшее кровопролитие, хотя тот же Китай уже давно призывает войну закончить), резко ослабнут позиции тех сил на Западе, которые выступают за компромиссы с Москвой, так как Кремль покажет, что на компромиссы идти вообще не готов. Также это может вызвать сильное внутреннее напряжение в российском обществе из-за понимания того, что война надолго и власть ее прекращать не хочет. Особенно обострится это напряжение в случае, если придется объявлять новую волну мобилизации.

Впрочем, повторимся, для того, чтобы Кремль мог согласиться с мирными предложениями или отказаться от них, эти мирные предложения должны поступить. Поступить от Трампа. И поэтому именно его позиция будет определяющая.

7. Решающий выбор Трампа

Несмотря на многократно повторенные заявления Трампа и его соратников о намерении закончить войну в Украине в короткие сроки, такой вариант далеко не предопределен.

Не предопределено даже то, что Трамп вообще выдвинет мирные предложения, которые будут сколько-нибудь приемлемыми для РФ в качестве хотя бы старта для разговора.

Политику Запада, и США в частности, в последние три года определяла "партия войны", которая считает, что война в Украине – это грандиозная ловушка для Москвы и уникальная возможность ослабить и истощить Россию.

А потому данная "партия" категорически против остановки войны в ближайшее время, так как это обнулит все предыдущие усилия и, в ее понимании, даст Путину выскользнуть из ловушки, в которую его затягивали долгие годы. Да еще и выскользнуть на фактически "победных" условиях, оставив за собой захваченные территории и сняв вопрос о вступлении Украины в НАТО.

В качестве аргументов за продолжение войны эта "партия" использует приведенные выше тезисы о скором "крахе РФ" под грузом военных и внутренних проблем, убеждая Трампа не предлагать Путину компромиссные варианты мира, а воевать дальше. В том числе, сторонников такой точки зрения много и внутри республиканцев. Впрочем, "партия войны" очень сильна практически на всех уровнях управления политикой западных стран. Именно она заложила стратегическую линию действий Запада в отношении Украины и России. И развернуть этот курс Трампу будет крайне непросто.

Хотя и возможно.

Аргументы "партии мира" также известны – время работает не на Украину, дальше условия будут еще хуже. Запад сам находится в системном кризисе, вызванном деиндустриализацией, падением конкурентоспособности своей экономики, огромной эмиссией доллара и евро. В таких условиях и далее увеличивать военные расходы, втягиваясь в войну, крайне проблематично, так как чревато либо гиперинфляцией, либо резким сокращением социальных расходов и фактическим демонатажем социального государства на Западе (а вместе с этим и демонтажем демократии, так как на выборах за такие перемены, понятное дело, не проголосуют).

Наконец, как дамоклов меч висит угроза ядерной войны. Все это дает аргументы тем силам на Западе, которые призывают вести дело к скорейшему прекращения огня в Украине.

Кроме того, важнейшим фактором, который играет против "партии войны" на Западе является провал ее стратегии по войне в Украине. Изначально она исходила из того, что западные санкции уничтожат российскую экономику и режим Путина быстро рухнет. После того, как этого не случилось, стал продвигаться тезис о том, что российская армия крайне слаба и будет разгромлена ВСУ, а также, параллельно продвигалась теория, что в России на фоне поражений начнется неизбежная смута.

Однако и эти два тезиса обнулились в 2023 году, когда контрнаступление ВСУ закончилось неудачей, а мятеж Пригожина провалился. Поэтому когда теперь "партия войны" продвигает тему, что "нужно еще чуть чуть подождать и Россия вот вот рухнет", доверие к этому на Западе сильно подорвано. А предложения некоторых представителей "партии войны" переломить ситуацию путем отправки в Украину европейских военных или через иные формы более глубокого вовлечения НАТО в войну, только отпугивают и западные элиты, и общества, настраивая их в пользу скорейшего завершения войны, чтоб избежать такой перспективы. В целом на Западе наблюдается разочарование, усталость, тревога, а также падение воинственности после слома предыдущих стратегий по Украине и России. И это также является важнейшим фактором, который работает на "партию мира".

Тем более, что в позиции "партии войны" с самого начала было заложено глубинное противоречие. А именно - стремление, с одной стороны, жестко наказать Россию за вторжение в Украину с фатальными последствиями для власти Путина. С другой стороны - не готовность с ней вступать в войну напрямую из-за страха ядерного конфликта и ставка на то, что задачи будут выполнены силами лишь ВСУ. Хотя разница потенциалов Украины и России делала такую ставку, мягко говоря, очень рискованной. Более того, как выяснилось уже в ходе войны, Запад побоялся подводить Россию даже к грани поражения, из-за все той же угрозы ядерной войны. Западные СМИ неоднократно писали, что ещё осенью 2022 года в Вашингтоне пришли к выводу, что, если власти РФ посчитают, что они стоят перед лицом военного разгрома, то могут применить ядерное оружие. И стремление не допустить этого во-многом и стало определять поведение Вашингтона в отношении войны в Украине. В том числе, и относительно помощи Киеву, которая оказывалась настолько, насколько она позволяла не допустить обвала фронта. Но чтоб не переходить грани, за которой может начаться обвальная эскалация (так называемая стратегия "войны на медленном огне").

Что касается заявлений об угрозе нападения РФ на страны НАТО, то на Западе мало кто верит, что, воюя неделями и месяцами за одно село на Донбассе, российская армия готова напасть на страны НАТО, которые тотально превосходят РФ в военном отношении. По крайней мере до тех пор пока США являются членом НАТО.

8. Разборки внутри Республиканской партии

Очень большую роль будет играть для хода событий ситуация внутри республиканской партии США.

Там фактически уже начинается борьба между "старой гвардией", которая в целом хочет продолжать прежний курс по Украине и не только. И командой Трампа, включая Илона Маска и других, которые хотят резко перетасовать элиту и провести кардинальную реформу госаппарата. А также, что важно – переделить финансовые потоки, забрав деньги у традиционных подрядчиков военного бюджета вроде Lockheed Martin, Raytheon, Boing и их лоббистов (главные из которых – это все та же "старая гвардия" Республиканской партии), и передать их новой поросли высокотехнологических компаний.

В том числе у этой группы совсем иной взгляд, чем у истеблишмента, и на войну в Украине, и на отношения с Россией. Эта борьба определит курс Америки, а значит и ситуацию в мире.

9. Влияние отношений Трампа с Китаем и Европой

Также большое значение будет иметь то, как Трамп выстроит отношения с Европой и с Китаем. По обоим направлениям из Вашингтона звучат конфронтационные нотки. И если Трамп с европейцами и с китайцами действительно войдет в клинч, то это может повысить и для ЕС, и для КНР важность отношений с РФ и, следовательно, серьезно изменить отношение европейцев к теме поддержки Киева. А Китая – к теме поддержке России в войне. Причем по обоим направлениям – не в пользу Украины.

Если же следствием конфронтации США и ЕС станет и разрыв их военно-политических связей и фактический выход Америки из НАТО, то это вообще кардинально изменит всю ситуацию с безопасностью в Европе, даст возможность России и Китаю начать свою игру на европейском направлении, перетянув на свою сторону значительную часть стран ЕС.

Впрочем, разрыв США и Европы далеко не предопределен. Американцам выгодно сохранение влияния на ЕС и на этой почве они могут прийти к компромиссам по разным спорным вопросам.

10. Будут ли Трамп и Путин "делить мир"?

Часто можно встретить точку зрения, что на переговорах США и РФ главным вопросом будет даже не Украина, а новая система безопасности в Европе или даже "распределение зон влияния в мире", а также вопросы отношений России с Китаем (по распространенной версии Трамп хочет оттянуть Москву от Пекина).

Это, безусловно, важный момент, который может повлиять на многое.

С одной стороны, такие "мега-размены" выглядят малореальными.

Во-первых, Украина сама по себе для США не представляет столь серьезного интереса, чтоб ради нее идти на какие-то глобальные "договорняки" с РФ. По большому счету, ни один из вариантов развития событий в Украине (включая полный разгром ВСУ и капитуляцию Киева) не является для Вашингтона критически плохими. В конце концов потерю Афганистана американцы пережили достаточно безболезненно. Украина - это не Мексика и Канада, ситуация в которых прямо влияет на США. И даже не Ближний восток, расклады на котором важны для Америки, так как там определяется цена на нефть. От ситуации в Украине никакие глобальные процессы и рынки критически не зависят.

Во-вторых, что касается попыток Трампа оттянуть Россию от Китая, то США ничего Москве взамен предложить не смогут. На европейский рынок энергоносителей, который мог бы заменить россиянам рынок Китая, сейчас положил глаз сам Трамп, требуя, чтоб европейцы покупали больше американской нефти и газа.

С другой стороны, американские СМИ часто писали, что между Трампом и Путиным уже давно идет закулисный диалог.

Кроме того, откровенно демонстрируемое стремление Трампа облегчить "ношу" Америки по безопасности в Европе (чтоб переключить больше внимания на Китай), а также минимизировать вероятность прямой войны США с Россией (из-за угрозы перерастания ее в ядерную) может подвигнуть новую администрацию в Вашингтоне к определенным договоренностям с Путиным. Например, о заморозке расширения НАТО на восток и о сворачивании активности США на постсоветском пространстве.

Но, повторимся, все эти договоренности упираются в вопрос цены, которая каждая из сторон может выставить за свою готовность идти навстречу друг другу.

11. Сценарии-2025. Инерция или прорыв

Анализируя то, по каким сценариям могут развиваться события, нужно разделить два базовых варианта.

Первый – война будет продолжаться в нынешнем формате и ситуация на фронте принципиально не поменяется (россияне будут медленно продвигаться вперед, но без стратегических прорывов, а, возможно, со временем и остановятся).

Второй – ситуация на фронте резко изменится в пользу Украины или России. Это возможно либо в случае начала внутренних процессов развала госаппарата и армии одной из воюющих стран. Либо в случае, если одна из армий совершит резкий скачек в технологиях ведения боя, а ее противник за ней не поспеет. Например – в плане использования роботизированных систем и искусственного интеллекта. Впрочем, опыт предыдущих почти трех лет войны показывает, что ни одна из сторон даже если она и вырывалась в какой-то момент вперед в плане инноваций, долго пальму первенства удерживать не может, так как противник очень быстро перенимает ноу-хау. Это объясняется примерным равенством потенциалов. Помощь Украине оказывает Запад. А России, косвенно, Китай – технологический и промышленный чемпион мира. Кроме того, и Украина, и РФ сами активно развивают свои военные технологии и производство.

Если ситуация на фронте резко изменится, то это приблизит одну из сторон (в чью пользу она изменилась) к реализации своих задач-максимум. Для России это выполнение июньских условий Путина (возможно в еще более ужесточенном формате) и "перезагрузка" украинского государства. Для Киева – это согласие РФ на членство Украины в НАТО и возвращение как минимум части захваченных территорий.

12. Сценарии-2025. Вариант большого компромисса

Если же война будет идти плюс-минус в нынешнем формате (инерционный сценарий), то есть два варианта.

Первый – завершение войны на компромиссных условиях. В таком случае наиболее реалистичный сценарий - "вооруженный нейтралитет" Украины. То есть – война останавливается по линии фронта, Украина не вступает в НАТО (но вступает в Евросоюз), иностранные войска также в страну не вводятся. Но при этом ВСУ не сокращается. Отсутствие ограничений для ВСУ – это, по сути, главная "красная линия" для Украины и единственная реальная гарантия того, что РФ вновь не нападет (в условиях когда Запад не готов ни Украину в НАТО принимать, ни свои войска в качестве миротворцев без согласия Москвы посылать, ни принимать на себя какие-либо обязательства, подразумевающие вступление в войну против РФ в случае ее нового вторжения в Украину). Прочие условия – вопросы внутренней политики (язык, церковь), санкции против РФ и прочее – можно обсуждать. Также как и форму фиксации договоренностей – перемирие либо полноценный мирный договор (заключение последнего требует Россия, и хоть против него де-факто выступает Украина, на 100% такой вариант не исключён, так как он дает для обоих сторон дополнительные гарантии, что война не возобновится в ближайшее время, а "подвешенная" послевоенная ситуации намного опаснее для Украины, чем для России, так как мало кто будет вкладывать деньги в страну, зная, что в любой момент может начаться новая война с ее крупнейшим соседом). Что касается плацдарма в Курской области, то, при любом варианте компромиссных мирных соглашений, его Украине, скорее всего, придется покинуть. Часто говорят о желании Киева разменять этот плацдарм на какую-то часть захваченных Россией украинских территорий (например, на Энергодар и ЗАЭС), но при нынешней ситуации на фронте это малореалистично. Плацдарм в Курской области небольшой. Россия уже вернула его часть и у армии РФ есть военные возможности взять его полностью. Тут вопрос только во времени. Поэтому Путин вряд ли согласится на что-то разменивать то, что он и так себе может вернуть и без всяких договоренностей.

Что касается отношений между Украиной и Россией после окончания войны, то сейчас распространено мнение, что они будут хронически враждебными. Как между Южной и Северной Кореями после корейской войны. Впрочем, опыт Грузии, которая также в свое время воевала с РФ и потеряла территории, а теперь фактически восстановила отношения с Москвой, показывает, что варианты могут быть разные. Хотя для этого потребовалось очень много времени. С момента войны 2008 года в Грузии прошло уже 16 лет.

13. Сценарий 2025: долгая война и риски для Украины

Если представить, что мирные переговоры ничем не завершатся (или даже не начнутся), при этом кардинальных изменений на фронте в пользу одной из сторон не произойдет, а западная помощь Украине продолжится в том или ином объеме (вариант при котором и США, и Европа сразу и полностью останавливают поддержку Украине является малореальным), то война уйдет "в длинную".

Украина будет вынуждена уменьшить возраст мобилизации. Россия, скорее всего, объявит новую волну мобилизации. Потери будут расти, а риски длинной войны для обоих сторон огромны.

В первую очередь, конечно же, огромны они для Украины. Мобилизационный потенциал исчерпаем, стойкость общества и армии также. Что уже видно сейчас через массовое уклонение от службы, побегах за границу и увеличение числа СЗЧ. Чем дольше идет война, тем сильнее апатия, тем больше людей уезжает из страны, тем масштабнее разрушается инфраструктура, тем все больше городов превращается в руины, тем все менее пригодной для жизни становится страна, тем глубже яма демографической и социальной катастрофы.

Также большой вопрос может ли стратегически Украина вообще победить в войне, так как Россия, обладая ядерным оружием, может применить его, если окажется на грани поражения (что, как писалось выше, в США не исключают).

Огромный риск для Украины – это зависимость от иностранной поддержки. Запад сейчас вступает в состояние политической турбулентности, что накладывается на экономические трудности. Очевидно, что глобальный Запад будет меняться. Ситуация и внутри США, и внутри ЕС, а также в отношениях между Америкой и Европой находится в зоне крайней неопределенности.

И никто не может сказать - сохранится ли в этих условиях поддержка Украины в долгосрочной перспективе.

Из лагеря Трампа постоянно звучат призывы сократить или прекратить помощь Киеву. И если это произойдет при продолжении войны, то это будет худший сценарий для Украины.

Также стоит обратить внимание на экспансионистскую риторику Трампа относительно претензий на Гренландию и Панамский канал.

Основа позиции Украины в нынешней войне – принцип нерушимости границ и территориальной целостности. Однако если этот принцип начнет повсеместно нарушаться (и, особенно, если пример в этом подадут США), а постоянные интервенции и аннексии территорий станут явлением обычным, то ситуация с вторжением РФ в Украину и аннексией части ее территории станут лишь одни из многих случаев, что значительно ослабит к нему внимание и, соответственно, может сказаться и на готовности Запада и дальше поддерживать Украину и давить санкциями Россию. Не говоря уже об отношении к войне других стран мира.

Более того, все громче будет звучать вопрос – если США, руководствуясь собственным пониманием своих национальных интересов, хочет отжать Гренландию или территорию Панамского канала, то почему это же не может делать Россия в отношении Украины?

Для Киева в нынешней войне такая возможная смена мировой повестки - потенциально угроза огромного масштаба.

14. Сценарий 2025: долгая война и риски для России

Но у РФ также очень большие риски долгой войны.

Страна находится под санкционным давлением. Зависима от экономических отношений со странами глобального юга такими как Китай и Индия. Россия также несет большие потери в войне. Объявление мобилизации может привести к очень сильному внутреннему напряжению.

Война постоянно порождает "черных лебедей" вроде недавнего крушения азербайджанского самолёта после удара российской ПВО, которые внезапно будут создавать целый спектр проблем.

Война обостряет все возможные проблемы. Например – трудовую миграцию. Мобилизация и найм в армию по контракту сотен тысяч мужчин, выезд за границу еще сотен тысяч создал очень большой дефицит рабочей силы при высоком спросе на нее. Единственный путь во время войны быстро покрыть этот дефицит – привлечение трудовых мигрантов. А если еще будет объявлена мобилизация, а война уйдет в долгую, то мигрантов станет еще больше, а проблема обострится еще сильнее. При том, что уже сейчас увеличение числа мигрантов вызывает напряжение в обществе.

Также не стоит забывать, что не так давно в РФ уже было сильнейшее внутреннее потрясение, которое власть "проспала" - мятеж Пригожина. Пригожина пиарили большое количество Z-пабликов, разгоняя зраду по поводу ситуации в армии и в стране. После провала мятежа градус "зрады" в Z-пабликах сильно упал, но не до конца. В этом году проблема снова проявила себя через разгон паники и истерики в Z-каналах вокруг ситуации в Курской области.

В целом эта группа продолжает разжигать все имеющиеся противоречия внутри РФ – между народом и властью/чиновниками, между богатыми и бедными, между теми, кто на фронте и теми, кто в тылу, между русскими и мусульманами, между местными и мигрантами, между солдатами и командирами.

Наиболее активно, в последнее время, она работает в плане розжига на межнациональной почве. Формально это подается как борьба с миграцией (при том, что данная группа выступает против прекращения войны, хотя именно война максимально обостряет проблему миграции), но зачастую сводится к разжиганию противостояния русских и мусульман. И это для России крайне опасная тема, которая может взорвать ситуацию внутри страны и армии.

Также очевидно, что данная группа пользуется покровительством части российского руководства и спецслужб, иначе "зраду" безнаказанно она бы разгонять не могла. С какой целью это делается до конца непонятно. То ли просто в формате "борьбы башен Кремля" за контроль над финансовыми потоками и влияние. То ли с целью устранения Путина от власти (возможно, во взаимодействии с Западом). И если последняя цель действительно есть, то длинная война является удобным инструментом для ее достижения, так как обостряет внутренние проблемы.

Пока, однако, госаппарат РФ быстро купирует любые попытки дестабилизации. За последние годы Москва смогла сделать работу над ошибками. Экономика продемонстрировала очень сильную устойчивость, госсистема - умение держать ситуацию в стране под контролем. Армия - перехватить инициативу на фронте.

И на этом фоне сейчас у многих в РФ присутствует эйфория и ощущение, что "окончательная победа уже близка".

Но такая же (и даже большая) эйфория была и накануне вторжения в Украину и в его первые дни. А затем оказалось, что расчет был кардинально неправильный. Много чего не учли.

Поэтому и сейчас для России, повторимся, стоит ключевой вопрос - стоит ли стремиться к максималистским целям, или же более правильно зафиксировать достигнутый результат, закончить войну, обнулить связанные с ней риски, высвободить ресурсы для развития и укрепления государства, а также для более активной работы по другим, более перспективным, геополитическим направлениям вроде Ближнего востока и Африки.

В общем и целом, для обоих стран длительная война – это огромные риски, которые могут поставить под вопрос само существование двух государств.

15. Сценарий 2025: "красные линии", ядерное оружие и риски для мира

Но война несет угрозу и всему миру, с учетом того, что в ней участвует держава с крупнейшим ядерным арсеналом. Тем более, что Москва постоянно намекает, что война может перейти в ядерную стадию.

Правда, намеки эти идут давно, также как и заявления из РФ о недопустимости пересечения "красных линий". И потому к ним уже у многих отношение скептическое. Как просто к словам, на которые не нужно обращать никакого внимание.

Также очевидно, что для России применение ядерного оружия - очень непростое решение со своими рисками (угроза полной международной изоляции или же включение в войну НАТО с угрозой ядерного удара по самой России).

Но у Москвы действительно могут быть реальные "красные линии" при пересечении которых она ядерное оружие применить будет готова или выставит ультиматум с угрозой его применения. Такая "красная линия" - любая ситуация, которая может привести к поражению РФ в войне.

И это, естественно, не удары "дальнобоем" по РФ, угрозы Кремля по которым были в больше степени информкампанией для актуализации в западном обществе страха перед ядерной войной с РФ (и, во-многом, свою задачу эта кампания выполнила).

Реальные "красные линии" другие.

Это может быть вступление в войну стран НАТО в той или иной форме (отправка войск в Украину, атака на российскую территорию, объявление бесполетной зоны над Украиной и т.д.), что радикально поменяет баланс сил в войне не в пользу РФ.

Это может быть военно-морская блокада портов РФ, что парализует российский экспорт и поставит на грань краха российскую экономику (к слову, тема блокады российского судоходства на Западе уже обсуждается).

Наконец, это может быть ситуация затягивания войны, при которой Россия постепенно будет истощаться, риски для нее увеличиваться, а потому в Кремле могут прийти к решению разрубить гордиев узел одним ударом, пригрозив Украине и Западу ядерной войной: "или давайте договариваться на наших условиях, или ядерная война". И это крайне опасная перспектива, так как обе стороны могут понадеяться, чтоб противник блефует и, по итогу, довести дело до ядерной конфликта.

Поэтому продолжение войны создает огромные угрозы не только для Украины и России, но и для всего мира.

Сама по себе она стала примером неправильного расчета всех сторон. Россия посчитала, что может быстро и малыми силами взять всю Украину под контроль. Украина и Запад посчитали, что Россия очень слаба и, начав полномасштабную войну, неизбежно и быстро рухнет. Оба расчета оказались критически неправильными.

Понятно, что всем трудно признаваться в своих ошибках и ещё труднее вообще о чем-то договариваться после рек пролитой крови. Но чем дольше идет война, тем больше она превращается в воронку, которая втягивает Украину, Россию и весь мир в новые темные века, создавая колоссальные угрозы и для воюющих стран, и для всего человечества. И чтоб избежать худшего войну нужно завершить как можно скорее.