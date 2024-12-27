Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в течение года Германия снова начнет покупать российский газ и получать его по трубопроводу "Северный поток".

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Возьмем Германию. Страна сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. Изменения происходят не так быстро, энергия в Германии дорогая. Но вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу. Запомните мои слова. Год до запуска "Северного потока"!" - заявил Вучич.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что один из спонсоров кампании избранного президента США Дональда Трампа хочет купить газопровод "Северный поток - 2", чтобы в том числе дать Вашингтону рычаги влияния на переговорах по Украине. Заинтересованность в покупке высказал бизнесмен из Флориды Стивен Линч.

При этом Трамп заявлял, что это он уничтожил "Северный поток", введя санкции, которые потом отменил Джо Байден.