Российская компания "Газпром" ожидает, что ее выручка от продажи газа в этом году превысит план.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Выручка от продажи газа составит 4,6 триллиона рублей (45, 8 миллиарда долларов), что на 155 миллиардов рублей больше, чем предусматривалось первоначальным финансовым планом", – говорится в сообщении заместителя гендиректора компании Фамиля Садыгова.

Это также превысит прошлогодние доходы от продажи газа.

В прошлом году компания, контролируемая государством, впервые с 1999 года показала годовой убыток из-за сокращения поставок в Европу на фоне снижения цен на топливо и войны в Украине.

Однако в этом году экспорт российского газа в регион вырос более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 29,7 миллиарда кубометров, согласно расчетам Bloomberg.

Одна из причин этого в том, что впервые поставки "Газпрома" в Китай превысят объемы поставок в Европу, которая ранее была его крупнейшим рынком сбыта. С января по ноябрь Россия поставила в Китай по газопроводу "Сила Сибири" почти 28,5 млрд кубометров газа, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Осенью мы сообщали, что Россия увеличивает поставки нефти и газа в Китай через газопровод "Сила Сибири" до максимального уровня.

Также осенью в Bloomberg констатировали, что Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа и отказаться от него к 2027 году.