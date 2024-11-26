Российский "Газпром" не планирует поставлять газ в Европу транзитом через Украину, сообщает Reuters со ссылкой на внутренний план компании на 2025 год.

Однако, уточнил собеседник агентства, этот план еще не одобрен высшим руководством.

По словам анонимного источника, "Газпром" ожидает, что экспорт газа в "дальнее зарубежье" в 2025 году сократится до 39 млрд куб. м из-за прекращения транзита через Украину.

Под термином "дальнее зарубежье", как пишет агентство, в "Газпроме" обычно подразумеваются европейские страны и Турция. Однако поставки газа в Турцию вряд ли сократятся, пишет Reuters.

Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы отказаться от топлива из России к 2027 году.

Согласно сообщения Bloomberg, с начала текущего года поставки российского газа выросли и обеспечивают около 20% от общего объема импорта газа в ЕС. В прошлом году этот показатель составлял порядка 15%.

Мы также сообщали, что в Европейском Союзе обеспокоены, что контракт на поставку российского газа через Украину истекает 31 декабря. Особенно это касается Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии, которые по-прежнему получают газ из России.