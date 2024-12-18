Соединённые Штаты частично вывели российский "Газпромбанк" из-под санкций, разрешив осуществлять расчёты за сделки в сфере атомной энергетики.

Об этом говорится в лицензии, опубликованной на сайте управления по контролю за гражданскими активами (OFAC).

Так, Минфин США разрешил операции с россиянами, связанные с гражданской атомной энергетикой до 30 июня 2025 года.

Ведомство подчеркивает, что временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения Газпромбанка в санкционный SDN List.

В отношении новых проектов, например, строительства АЭС "Пакш-2", разрешение на транзакции не действует.

Как стало известно, Брюссель уговаривал Вашингтон смягчить санкции против "Газпромбанка".

По данным журнала Bloomberg, в ЕС обеспокоены тем, что ограничения на платежи в РФ могут "создать угрозу для безопасности поставок в регион". По словам источников издания, в ходе переговоров ЕС и США рассматривались такие вопросы, как возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию "Газпромбанка", базирующуюся в Люксембурге, и другие каналы.

Напомним, "Газпромбанк" с 2014 года является ключевым банком по расчётам с РФ за энергоносители. В ноябре США ввели против него санкции, после чего в России началось падение рубля.