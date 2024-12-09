В Сирии расширяются боевые действия между протурецкими формированиями и поддерживаемыми американцами курдами, контролирующими северные районы страны.

Напомним, вчера между ними уже были бои. А сейчас паблики протурецкой "Сирийской национальной армии" пишут о предстоящих боях за Ракку. Она была столицей ИГИЛ, пока ее не взяли штурмом курды.

В США, где поддерживают курдов, уже призывают ввести санкции против Турции.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил готовность их разработать, если поддерживаемые Анкарой формирования в Сирии начнут войну с курдами.

"Если Турция предпримет военные действия против курдских сил в Сирии, это резко поставит под угрозу интересы Америки. В прошлом я подготовил проект санкций против Турции, если она начнет военные действия против курдских сил, которые помогли президенту Трампу уничтожить ИГИЛ. Я готов сделать это снова в двухпартийном порядке", - пишет Грэм.

Он заявляет, что курды удерживают в плену около 50 тысяч пленных боевиков ИГИЛ, и нельзя допустить их освобождения.

Также курдов поддержали в Израиле. Генерал-майор запаса Ноаме Тивоне заявил, что Израиль "очень заинтересован в создании курдского государства в Сирии".

Отметим, что в окружении Трампа есть немало лиц, которые также поддерживают курдов. Поэтому не исключено, что Эрдоган и подконтрольные ему сирийские формирования попытаются разгромить сирийских курдов ещё до инаугурации нового американского президента.

В то же время у курдов имеется хорошо вооружённая боеспособная армия, разбить которую будет непросто.

Между тем турецкие СМИ сообщают, что одной из главных целей Анкары в Сирии будет борьба с курдами.

Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

"У Турции есть три приоритета в Сирии. Первый - это надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии. Второй - борьба с РПК и YPG (запрещённая в Турции "Рабочая партия Курдистана") В-третьих, обеспечение возвращения сирийских беженцев в свою страну", - говорится в публикации.

Пока протурецкие формирования пытаются взять под контроль северную и центральную части Сирии, вступая в бои с курдами, с юго-запада в страну вошли израильские войска. Как уже сообщали власти Израиля, они захватили буферную зону в ранее контролируемых Сирией районах Голанских высот. Западная часть этих высот контролируется Израилем еще с 1967 года.

Причем СМИ пишут, что израильтяне вышли за пределы буферной зоны и атаковали населенные пункты Эль-Кунейтру, Эль-Баас, Эль-Хамидийя, а севернее - Хадр, важный для коммуникаций Ливана через сирийскую территорию. Израильская авиация усиленно бомбит цели на юге Сирии - в районе провинций Дараа и Эс-Сувейда.

Отметим, что потенциально Израиль, двигаясь далее на восток и юго-восток, может полностью отрезать эти провинции от остальных частей Сирии. Хотя пока о таких планах израильского руководства ничего не сообщалось.

Также стоит отметить, что ни зарубежные государства, ни новые власти в Дамаске не высказывали протестов по поводу продвижения Израиля вглубь территории Сирии.

Напомним, ранее новоизбранный американский президент Дональд Трамп призвал Штаты не вмешиваться в ситуацию в Сирии.

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