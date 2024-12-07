Ситуация в Сирии продолжает стремительно ухудшаться для власти президента Башара Асада – вооружённые отряды оппозиции вошли в ключевой город Хомс с северной и восточной стороны.

Об этом сообщает агентство Reuters. Видео вооружённых людей в военной форме, передвигающихся на автомобилях и мотоциклах, публикуют местные телеграм-каналы.

При этом информации о взятии Хомса на данный момент нет.

Повстанцы также приблизились на 30 километров к Дамаску, наступая с юго-запада. Исламисты заявляют, что захватили в этой части страны населённые пункты Кунейтру и Сувейду, помимо взятого ими ранее города Дараа.

В самом Дамаске тоже начались волнения. Протестующие из числа друзов (этноконфессиональных арабов) снесли статую отца Асада в пригороде сирийской столицы, сообщает агентство. Эти кадры также распространились в Сети.

Перед этим по итогам дипломатической встречи в Дохе главы МИД РФ, Ирана и Турции призвали к деэскалации и диалогу между властями Сирии и "законной оппозицией".

"Совместно с Турцией и Ираном будем предпринимать шаги для того, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в Сирии был услышан", – сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом, судя по комментарию Лаврова, под "законной оппозицией" не подразумевается главная ударная сила наступающей на Дамаск оппозиции – организация "Тахрир аш-Шам", признанная террористической в РФ и США.

"Недопустимо использовать террористов запрещённой "Тахрир аш-Шам" в геополитических целях, как это происходит сейчас в Сирии", – подчеркнул Лавров.

О том, что по итогам встречи министров иностранных дел в Дохе может быть предпринята попытка начать диалог о неких компромиссах между президентом Асадом и оппозицией, мы предполагали ранее.

Но попытка эта будет иметь смысл только в случае, если армия Асада может хоть на какое-то время стабилизировать линию фронта, не допуская расширения территории, контролируемой повстанцами. В противном случае с Асадом никто договариваться не станет – оппозиция будет стремиться свергнуть его военным путём.

Также ситуацию в Сирии сегодня прокомментировал новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию.

"Бойцы оппозиции в Сирии, предприняв беспрецедентный шаг, полностью взяли под контроль множество городов в рамках хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь предпринять серьезные действия, чтобы устранить Асада. Россия, поскольку она сейчас глубоко вовлечена в конфликт в Украине и потеряла там более 600 тысяч солдат, похоже, неспособна остановить этот буквально “марш” через Сирию - страну, которую она защищала на протяжении многих лет. Именно в этом месте бывший президент Обама отказался выполнить свое обязательство защищать "красную линию на песке", что привело к хаосу и вмешательству России. Но теперь Россия, как и, возможно, сам Асад, вынуждена отступать, и это, вероятно, может быть лучшим исходом для них. У России никогда не было особой выгоды в Сирии, кроме как выставить Обаму в глупом свете. В любом случае, Сирия - это хаос, но она нам не друг, и США не должны вмешиваться. Это не наш конфликт. Пусть все идёт своим чередом. Не вмешивайтесь!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Тут обращает на себя внимание пассаж Трампа про то, что у России "никогда не было особой выгоды в Сирии". На самом деле, как раз в Сирии выгода у РФ была и самая прямая - влияние на расклады на Ближнем Востоке, где формируется цена на нефть - основной экспортный товар России.

И в этом плане участие РФ в войне в Сирии раз в тысячу было более осмысленным (с точки зрения российских интересов), чем участие в войне в Украине начиная с 2014 года. Ситуация в Украине ни на один из глобальных рынков и ни на один из глобальных процессов решающего влияния не оказывала и не оказывает.

В целом же обращает на себя внимание явно конфронтационный в отношении России тон сообщения Трампа. И это добавляет сомнения относительно возможности каких-либо договоренностей между США и РФ относительно завершения войны в Украине", - комментирует заявление Трампа телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее в Reuters писали, что сирийские повстанцы приблизились к Хомсу, захватив на своём пути четвёртый город.

Также мы разбирались в отдельном материале, что происходит в Сирии и как это влияет на войну в Украине.