Сирия потеряла четвертый крупный город. Повстанцы заявили, что они захватили контроль над южным городом Дараа.

Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, город был сдан без боя - под условие безопасного выхода правительственных сил в направлении Дамаска, который находится в ста километрах от Дараа.

С захватом этого города на границе с Иорданией наступление оппозиции на силы Асада началось с нового направления - южного. К слову, из провинции Дараа в 2011 году начались массовые беспорядки, которые затем переросли в гражданскую войну.

Власти Сирии фактически подтвердили отход из этого района, говорят, что осуществили "передислокацию" и установили "надежный оборонительный периметр" в провинции Дараа и соседней с ней Эс-Сувейде.

Ранее сирийская армия потеряла Алеппо и Хаму на севере, и Дейр-эз-Зор на востоке. Также исламисты сейчас наступают на ключевой город Хомс к северу от Дамаска, но оттуда сирийская армия, как сообщает Reuters, на данный момент не выбита, туда подтягиваются силы союзной Асаду "Хезболлы".

Почему важен Хомс, мы писали в отдельном материале.